Naslednica čuvenog bogatstva porodice Onazis, Atina Onazis, iznenadila je javnost nakon dugog perioda povlačenja iz medija. Naime, pojavila se na Nedelji venčanica u Barselona, gde je privukla veliku pažnju, kako zbog svog izgleda, tako i zbog činjenice da je godinama izbegavala javnost. Prvi put posle više godina je viđena naPariskoj nedelji mode u januaru.

Mnogi su odmah primetili njenu transformaciju. Tamnija duža kosa, upečatljiva jaka šminka i elegantan stil nagovestili su da možda započinje novo poglavlje u životu.

Anita Onazis

Povratak nakon teških godina

Nakon razvoda 2016. godine od brazilskog jahača Alvara de Miranda Neta, njen život bio je obeležen povlačenjem i izbegavanjem javnosti.

Još od detinjstva Atina nosi težak teret porodičnih tragedija. Majku Kristinu Onazis izgubila je kada je imala samo tri godine, a već sa 18 nasledila je ogromno bogatstvo. Zbog brojnih nesreća koje su pratile porodicu, često se pominje i „prokletstvo Onazisovih“, pa ljudi veruju da prati u Atinu.

Atina sa ocem Aristotelom i majkom Kristina Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Spremna za novi početak?

Godinama je Atina živela povučeno, daleko od očiju javnosti, uglavnom u manjim mestima u Evropi. Retko se pojavljivala u medijima, pa je njen izlazak u Parizu i sada u Barseloni izazvao veliku pažnju.

Njeno sve češće prisustvo na društvenim događajima u poslednje vreme mnogi tumače kao znak da je spremna da se vrati u javni život. Možda je upravo ovo početak nove faze za ženu koju su dugo nazivali „najtužnijom bogatašicom na svetu“.

(Kurir.rs/Najžena)

