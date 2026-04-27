Čuvena zvezda Eros Ramacoti održao je veliki koncert u Beogradskoj Areni, a sudeći po snimcima domaća publika uželela se vanvremenskih hitova i dečačke energije po kojoj je Italijan poznat.

Ramacoti je silazio u publiku, snimao se sa oduševljenim obožavateljkama, pa čak i "opalio" na desetine selfija, a svaki put kada bi se približio prvim redovima, prolomili bi se uzvici oduševljenja.

U jednom trenutku je uzeo i telefon jednog od fanova i snimao se, što je dodatno rasplamsalo reakcije u publici.

Inače, na koncertu smo usnimili i dve poznate dame koje nisu propustile priliku da Ramacotija slušaju uživo - Mariju Kilibardu i glumicu Maju Mandžuku koja se nedavno vratila u Srbiju.

I jedna i druga su oduševile sve lepotom i prirodnošću, a interesantno je da je Ramacoti svojevremeo i sam pao na čari "srpske lepote".

Poznato je da je pre mnogo godina, bio potpuno lud za našom slavnom voditeljkom i glumicom Ninom Seničar koju je domaća publika obožavala u ulozi "popadije" u istoimenoj seriji.

Fatalna Srpkinja nikad nije želela da govori o svom odnosu sa Ramacotijem koji je, kako se šuškalo, samo zbog nje svojevremeno organizovao koncert u Novom Sadu.

Iako su o ljubavi ćutali, domaći i italijanski mediji samo su o tome pisali. Šuškalo se da je fatalni Italijan potpuno izgubio glavu za njom, međutim, priča se ipak završila raskidom. Ipak nekadašnji par ostao je u dobrim odnosima.

Interesantno je da je malo pre nego što će njih dvoje uploviti u navodni odnos, Erosa muvala ni manje ni više nego Monika Beluči.

