odvratno ili ne

Netfliksova adaptacija romana Stivena Kinga iz 1992. godine, „Džeraldova igra“, nastavlja da izaziva snažne reakcije publike širom sveta godinama nakon premijere.

Iako je film objavljen 2017. godine bez mnogo pompe, od tada je stekao reputaciju jednog od najuznemirujućih psiholoških trilera na Netfliksu. Ističe se po scenama koje su kod nekih gledalaca izazvale fizičke reakcije poput mučnine, pa čak i nesvestice.

Priča o izolaciji, strahu i borbi za opstanak

Foto: Netflix / Everett / Profimedia

U režiji Majka Flanagana, film je klaustrofobična i napeta priča o ženi koja se suočava sa granicama sopstvene izdržljivosti.

Radnja prati Džesi Berlingejm, koju igra Karla Guđino, i njenog supruga Džeralda, koga igra Brus Grinvud. Par odlazi na romantični odmor u izolovanu kuću na jezeru u Alabami, želeći da obnove svoju vezu.

Međutim, situacija ubrzo dobija jezivi obrt – tokom intimne igre, Džerald iznenada umire, ostavljajući Džesi lisicama vezanu za krevet, bez načina da pobegne ili pozove pomoć.

Psihološki horor bez izlaza

Džeraldova igra Foto: Glen Wilson / Everett / Profimedia

Ostatak filma prati Džesinu borbu za preživljavanje u ekstremnim uslovima. Vremenom se suočava ne samo sa fizičkom iscrpljenošću, već i sa sopstvenim traumama, halucinacijama i duboko potisnutim sećanjima.

Ovakav pristup priči dugo je bio razlog zašto se roman smatrao „nefilmljivim“, jer se veliki deo radnje odvija unutar psihe glavnog lika.

Scena koja je naterala gledaoce da okreću glavu

Uprkos tome, Flanagan je uspeo da prenese intenzitet knjige na platno, ali jedna scena se posebno isticala svojom brutalnošću.

Džeraldova igra Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

To je trenutak kada Džesi, shvativši da nema drugog izlaza, donosi očajničku odluku – da povredi sopstvenu ruku kako bi se oslobodila lisica.

Ta scena je izazvala burne reakcije publike, a mnogi su priznali da su morali da naprave pauzu ili čak da prestanu da gledaju film.

