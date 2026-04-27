Kultni humoristički serijal koji je decenijama zasmejavao milione gledalaca širom Balkana sprema se za veliki povratak na male ekrane. Televizija Hype najavila je emitovanje novih epizoda legendarne emisije "Kursadžije", koja je svojevremeno postavila rekorde gledanosti svojim specifičnim humorom i satiričnim prikazom regionalnih mentaliteta.

Povratak legende u školsku klupu

Za one koji su možda zaboravili, "Kursadžije" su serijal koji prati dogodovštine u učionici gde se susreću predstavnici svih naroda bivše Jugoslavije. Kroz komične dijaloge, stereotipe i svakodnevne situacije, likovi poput snalažljivog Srbina, škrtog Slovenca ili zbunjenog Bosanca postali su deo pop kulture, a njihove replike i danas se prepričavaju u narodu.

Ovaj format je godinama važio za neprikosnovenog vladara TV humora, a sada, u produkciji Hype-a, stiže osvežen i spreman da osvoji novu generaciju publike, uz zadržavanje onog starog šarma koji smo voleli. Glavni idejni tvorac i glumac Saša Pantić potvrdio je ove uzbudljive vesti, obećavajući da će povratak biti spektakularan i prožet prepoznatljivim humorom koji ne poznaje granice.

"Da vam kažem ekskluzivno, na Hype stižu Kursadžije. Ponovo stižu Đuro Palica, Janez, Drško, ludi Milojko, Ajdemi i neki novi likovi. Ukoliko ste u regionu, spremite se kad vidite Kursadžije, uzmite papirne maramice jer plakaćete, ali od smeha", rekao je glumac Saša Pantić.

Očekuje se da će nove epizode okupiti dobro poznata lica, ali i uvesti neke sveže likove koji će se prilagoditi izazovima i temama današnjice. Spremite se za dozu smeha jer se stara ekipa vraća tamo gde najbolje snalazi - pred publiku koja zna da prepozna pravi narodni humor.

