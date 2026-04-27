Mlada holivudska zvezda Sidni Svini nastavlja da pomera granice marketinga kada je u pitanju njen novi brend intimnog rublja pod nazivom "Sirn" (Syrn). Nakon što je svetsku javnost zaintrigirala performansom u kojem je prebacila brushalter preko čuvenog znaka "Holivud", glumica je ponovo osmislila nesvakidašnju akciju koja je ostavila snažan utisak na publiku.

Spektakl na muzičkom festivalu

Novi marketinški potez odigrao se na poznatom muzičkom događaju "Stejdžkouč festival" (Stagecoach Festival). Tokom nastupa popularnog di-džej Dipla (DJ Diplo), Sidni se neočekivano pojavila na bini, trenutno zasenivši sve prisutne svojim izgledom i energijom. Za ovu priliku odabrala je smelu kombinaciju: kratki plavi korzet preko čipkaste mini-haljine sa karnerima, dok je na nogama imala bele kaubojske čizme sa teksturom krokodilske kože, čime se savršeno uklopila u prepoznatljivu festivalsku estetiku.

Pažnju posmatrača privukla je i njena ogrlica sa slovima "SB", što su mnogi protumačili kao posvetu njenom partneru, Skuteru Braunu.

Pokloni iz publike i karaoke zabava

Vrhunac večeri usledio je kada je Diplo najavio da će gošća podeliti poklone namenjene damama. Glumica je iz velike providne torbe počela da deli komade donjeg veša svoje marke, bacajući ih direktno okupljenoj masi, što je izazvalo pravi delirijum među fanovima.

Osim promocije na glavnoj sceni, Sidni je u okviru festivala osmislila i sopstveni kutak pod nazivom "Sirn salun" (Syrn Saloon). U ovom prostoru organizovano je karaoke veče, gde je zvezda serije "Euforija" pokazala i svoje pevačke sposobnosti. Zajedno sa muzičarem Bejlijem Cimermanom, otpevala je numeru "Choosin' Texas", koju u originalu izvodi El Lengli.

Opuštena atmosfera u društvu poznatih

Događaj nije prošao bez drugih slavnih lica, pa su u publici primećeni i Mila Kunis i Ešton Kučer. Za ovaj deo večeri, glumica se presvukla u ležerniju varijantu – široki teksas kombinezon i braon čizme, dok je kasnije viđena u bež jakni sa resama. Koliko je bila ponesena festivalskom atmosferom, najbolje govori trenutak kada je sela na ramena svom partneru kako bi imala bolji pregled na binu, uživajući u muzici kao i svaki drugi posetilac.

