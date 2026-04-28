Kralj Čarls i kraljica Kamila doputovali su u četvorodnevnu državnu posetu Sjedinjenim Državama, koja je započela susretom sa predsednikom Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom u Beloj kući. Njihov prvi razgovor, koji se zbog udaljenosti nije mogao čuti, analizirala je stručnjakinja za čitanje sa usana i zaključila da je bio prilično neprijatan, te da je kralj u jednom trenutku morao da prekori Trampa.

"Osećam da mi ovde nije mesto"

Dok su pozirali fotografima na Južnom travnjaku, Tramp je započeo razgovor, a stručnjakinja za čitanje sa usana Nikola Hikling izjavila je za Dejli Mejl (Daily Mail) kako se činilo da komunikacija nije tekla glatko.

Prema njenoj analizi, Tramp je razgovor započeo pominjanjem nedavne pucnjave, rekavši: "Ova pucnjava…" Kralj Čarls na to je navodno odgovorio: "Najradije ne bih dugo stajao ovde. Osećam da mi ovde nije mesto." Tramp ga je potom upitao da li je dobro i dodao: "To nije dobra stvar."

"O tome ćemo razgovarati kasnije"

Predsednik je očigledno nastavio u istom tonu, rekavši: "Nisam bio spreman, ali sada jesam." Tramp je zatim, čini se, promenio temu i počeo da govori o kontaktu sa ruskim predsednikom. "On želi rat", navodno je ustvrdio. Kralj mu je na to odgovorio: "O tome ćemo razgovarati kasnije."

No, Tramp se nije dao smesti, već je nastavio: "Imam osećaj… ako učini ono što je rekao, izbrisaće stanovništvo." Čarls je ponovo pokušao da promeni temu, rekavši mu: "Nekom drugom prilikom."

Kralj Čarls, Donald Tramp, zvaničan susret Foto: ALLISON ROBBERT/ POOL/THE WASHINGTON POST POOL

Prelazak na temu dvorane za bal

Čini se da je predsednik napokon shvatio poruku, te je prešao na vedriju temu – projekat izgradnje dvorane za bal u Beloj kući. "Odavde se vidi ravno onamo, sve do dvorane za bal. Želite li da pogledate?", rekao je Tramp.

Kralj se na to, kako se čini, blago nasmešio i odgovorio: "Siguran sam da ćete nam je pokazati." Tramp je na to odvratio: "Tako je, u pravu ste."

