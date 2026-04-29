Čim se razveo od Nikol Kidman, Tom Kruz je pao u zagrljaj Penelope Kruz. Mnogi čak kažu da je to bilo i nešto ranije, tj. da je zgodni glumac varao ženu sa vatrenom crnkom.

Penelope je, doduše, uvek branila Kruza i govorila da to nije tačno, a njihova ljubav je potrajala tri godine. Čak su i planirali budućnost zajedno. Preciznije, Tom je planirao da je zaprosi.

Njih dvoje su se sreli na snimanju filma "Vanila Skaj", 2001. godine, u kojem Tom glumi šarmantnog milionera.

Zaljubljuje se u Sofiju, devojku koju igra Penelope. Čim je bio okončan Tomov razvod, par počinje da se pojavljuje zajedno. Kruz je tada imao 39 godina, a njegova nova ljubav 27.

Slavni glumac je ubrzo otkrio da njegova draga voli domaću hranu, zbog čega je počeo da joj kuva. Da užitak bude kompletan, umeo je da je dočeka kod kuće sa punom kadom i kupkom spremnom za osveženje.

Već ga je pratio glas da je "brz na prosidbi", budući da je i Nikol ponudio brak samo deset meseci posle razvoda od prve žene. Tako su počele i priče o veridbi sa Penelope. Međutim, iza "zatvorenih vrata" nisu baš cvetale ruže. Njih dvoje su snimali filmove na različitim krajevima sveta i sve manje vremena su provodili zajedno.

Poseban problem je bila Sajentološka crkva. U vreme kad su druge slavne ličnosti već počele da je napuštaju, Kruz joj je ostao odan. Penelope nije bila oduševljena i osećala je da ta odanost stoji između Toma i nje. Najgore je, međutim, bilo to što je Kruz bio neprekidno "na vezi" sa Nikol. Štaviše, izjavio je kako će je "uvek voleti".

Uz obaveze prema crkvi i kasne noćne telefonske razgovore s bivšom ženom, s kojom je imao dvoje dece, Tom više nije bio tako zanimljiv zgodnoj Španjolki. Njoj je, očigledno, bio potreban muškarac koji će joj se potpuno posvetiti, baš onako kako će to kasnije učiniti Havijer Bardem.

Ostavila je Toma bez milosti, a on je malo kasnije potražio utehu u Kejt Holms. Medijima je saopšteno kako je njihov raskid bio "drugarski".

