Poznata srpska glumica Nina Seničar (40) živi holivudski san u Los Anđelesu sa suprugom, američkim glumcem Džejom Elisom. Iako par podiže dvoje dece u luksuznoj vili vrednoj oko 4.5 miliona dolara, Nina ne krije da njeno srce često čezne za domovinom.

Od studentskog doma do svetskih naslovnica

Njen put do zvezda bio je obeležen velikim trudom i odricanjima. Pre nego što je zakoračila u svet glume, Nina se u Italiji borila za osnovnu egzistenciju, oslanjajući se na stipendiju i skromne studentske uslove.

"Imam tu potrebu da krećem ispočetka, od nule, tu konstantnu potrebu za borbom, mučenjem. Počeci nisu nimalo laki. Dva puta sam počinjala od nule u smislu, da sam se dva puta selila u drugu zemlju, ali ne znači da neću još", prisetila se ona svojih životnih prekretnica u jednom podkastu.

Njena prvobitna namera bila je da studije finansira radeći u ugostiteljstvu, ali je sudbinski susret sa modnim agentom potpuno promenio njene planove.

"Moja ideja je bila vrlo jednostavna, neki kafić sa strane, konobarisanje. Imala sam stipendiju, živela sam u studentskom domu, imala sam jedan obrok dnevno. Mogla sam da preživim sa 300 evra. Moja ideja je bila da tri puta nedeljno negde konobarišem, kao i većini studenata. Igrom slučaja sam upoznala jednog agenta za modeling koji mi je rekao da imam lice za "Vogue", a telo za "Playboy". Bila sam zabezeknuta šta mi je rekao.

To meni nikad nije bilo na radaru, nikad mi to nije bio cilj, ali desilo se da sam od prvog posla za sat vremena zaradila 1.000 evra. To je meni bilo neverovatno. To je takva sloboda bila, da ne moram da radim u kafiću, da mogu da se avionom vratim kući, a ne autobusom. Ja sam napravila neku računicu i rekla: "Pa ovo nije nimalo loše". Tako je počela moja manekenska karijera koja je vrlo kratko trajala, jer čim sam se ja pojavila ispred kamere, ja sam shvatila da je to to. Spoj one glume koju sam obožavala plus to nešto što mi je veoma zanimljivo," dodala je Nina.

Nostalgija za Novim Sadom i Dunavom

Uprkos blagodatima života u Kaliforniji, glumica redovno posećuje rodni kraj kako bi ublažila nostalgiju. Otkrila je da joj u tuđini najviše nedostaju jednostavne stvari i toplina porodičnog doma.

"Nedostaju mi mamina supa i Dunav. U rodni Novi Sad dolazim tri, četiri puta godišnje, pa nije previše strašno kada me uhvati nostalgija. Suprug bolje kuva, pa neću da se mešam!

Celog života se trudim da jedem zdravo. Nisam ljubitelj hleba i testenine, volim meso i ribu, a sladoled mi je slaba tačka", iskrena je tada bila Nina.

