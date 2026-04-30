Najstarija unuka Donalda Trampa, 18-godišnja Kai Tramp, progovorila je o negativnim komentarima s kojima se suočava u javnosti i na internetu, i to, kako kaže, isključivo zbog prezimena koje nosi.

Kai, rođena 2007. godine, ćerka je Donalda Trampa Džuniora i Vanese Tramp, a ime je dobila po pradedi, danskom džez muzičaru Kaiju Evensu. Poslednjih godina gradi prepoznatljivost na društvenim mrežama, a aktivno se bavi i golfom.

Kai Tramp na Majami openu Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Gostujući u podcastu "Impaulsive" Logana Pola, Kai je ispričala da se često susreće s predrasudama:

"Neki me ljudi jednostavno ne vole. Mislim, pola sveta me ne voli zbog mog prezimena", rekla je. "Ali oni me zapravo ne poznaju. Zato se nadam da će mi ljudi, ako mi pruže priliku i ne budu me gledali samo kroz prezime, dati priliku. Videćemo", rekla je mlada Kai.

Kai Tramp, unuka Donalda Trampa Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, Printscreen/Instagram/kaitrumpgolfer

Na Polovo pitanje dobacuju li joj ljudi neugodne komentare, prisetila se jednog nedavnog događaja. "Jednom sam bila napolju i neko mi je prišao te mi doslovno rekao da je moj deda grozan", ispričala je.

Intervju je izazvao brojne reakcije na internetu, dok su je neki hvalili, drugi nisu imali mnogo toga pozitivnog da kažu u njenu odbranu.

Oni koji su je branili isticali su da niko ne treba da je napada zbog porodice u kojoj je rođena. "Dobro, pa nije ona birala dedu, šta tačno očekujete da kaže na to?", glasio je jedan komentar.

Sličan ton imao je i komentar: "Da, niko te ne bi trebao gnjaviti zbog prezimena. Nisi ti kriva što ti je deda najgori predsednik u američkoj istoriji."

Drugi su, ipak, bili znatno kritičniji. "Oprostite, ali nije mi žao 'nepo-unuke' Kai Trump", napisala je jedna osoba. "A zbog tog prezimena otvorila su ti se i mnoga vrata, jadna mala bogatašice", komentarisao je drugi korisnik.

(Kurir.rs/Index.hr)