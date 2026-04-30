Slušaj vest

Sin Đorđa Balaševića, producent Aleksa Balašević u utorak 28. aprila dobio je drugo dete a sada je sa naslednikom i suprugom izašao iz porodilišta. Ovaj prelepi trenutak nikako nije mogao da prođe bez njegove ćerkice Vere.

Aleksina supruga danas je napustila porodilište, a kao poklon je dobila prelep buket lala. Nju su sačekali suprug i ćerkica te je odmah ispred porodilišta ovekovečena prva porodična fotografija.

Foto: Instagram

Svaki trenutak od kada je saznao da će dobiti sina, pa do izlaska iz bolnice, Aleksa je obeležio nekom od čuvenih pesama svog oca, legendarnog kantautora Đorđa Balaševića. Ovaj današnji je pratila numera "Dok je nama nas".

Aleksa Balašević godinama unazad živi skladan porodični život sa svojom izabranicom Nikolinom, na relaciji Maribor – Novi Sad. Njihova ljubav krunisana je rođenjem ćerke Vere, a venčanje je održano u jednom od najznačajnijih hramova pravoslavlja – Hramu Svetog Save na Vračaru.

Aleksa Balašević sa suprugom Nikolinom Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Nakon što su obelodanili da čekaju bebu, Aleksa i Nikolina odlučili su da se zavetuju na večnu ljubav pred Bogom. Ceremonija venčanja bila je intimna, prisustvovali su samo najbliži članovi porodice i prijatelji, a sam čin venčanja obavio je patrijarh Porfirije, što je dodatno uveličalo njihov poseban dan.

Zanimljivo je da je Aleksa Nikolinu zaprosio u Izraelu, ali je prethodno više od šest meseci čekao dozvolu kako bi se sve odigralo onako kako je zamislio – duhovno, dostojanstveno i simbolično.

