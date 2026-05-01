Glumica Jelena Jovičić smršala je za mesec dana 8 kilograma. Kako je za magazin Story ispričala, izbacila je četiri namirnice i uspela da skine kilograme koji su počeli da se "lepe".

– Imam zahvalnu konstituciju i genetiku, pa je ostalo samo da malo pojačam treninge i takođe malo regulišem ishranu. Već 20 godina moja težina varira pet-šest kilograma. Kad sam mršavija, mnogo mi je lakše da trčim po sceni, igram, pevam.

U vreme karantina, 2020, primetila sam da mi se “lepe” kilogrami, pa mi je moj dobar prijatelj preporučio keto ishranu. Za samo mesec dana sam smršalaosam kilograma, što je bilo mnogo. Jedem sve osim pirinča, krompira, hleba i slatkiša.

Jelena Jovičić Foto: Luka šarac

Ponekad pojedem parče pice, nešto što sadrži pirinač, ali ugljene hidrate izbegavam. Kad ih jedem, a naročito hleb ili testenine, umorna sam, spava mi se, nemam koncentraciju… Naravno, nisam sve vreme na keto ishrani, jer ona nije zdrava ako je dugo primenjujete. Budući da jedem voće, mogla bih reći da sam napravila neku zdravu verziju – kaže Jelena koja će u julu proslaviti 49. rođendan.

Otkrila je i da li joj je „frka“ zbog godina:

– Frka mi je samo kad se zapitam dokle ću moći da igram mjuzikle, jer su oni pisani za mlade. Svi bi da žive dugo, a niko ne želi da bude star. To je nemoguće. Godine donose nove stavove i zrelost, koja nam govori da su i bore sastavni deo života. Svi ih imamo, pa i oni koji se stalno „peglaju“. Svedoci smo toga da su se neki ljudi, zbog straha od godina i starosti, unakazili. Sama po sebi sam lepa onoliko koliko mi je Bog dao, tu ne mogu mnogo da promenim.

Ako nekome znači da se malo bocne, da donekle “uspori” starenje, OK, ali da mi glava izgleda kao da je naduvana na 24 atmosfere – stvarno nije u redu. Ne bih da nekoga uvredim, ali izgleda da misle da se to ne vidi. E, sad, da se vratim na godine. Imala sam sreću da mi prijatelj bude Goran Marković, s kojim razgovaram o svemu.

mjuzikl Mama Mia Foto: Dalibor Tonković

Njegova mama je bila vrhunska glumica, lepa žena, duhovita, harizmatična… Pre desetak godina mi je ispričao da je imala krizni momenat ulaska u zrele godine, dobijanje drugačijih uloga ili njihovo izostajanje neko vreme, a onda je to prihvatila. Tada su joj stigle najlepše uloge, upravo one po kojima je svi najviše i pamtimo. Dakle, sve je u glavi. Nemam problem s tim. Već deset godina igram mamu u “Mama Mii”, u „Vragolijama“ igram tetku čija je karijera na zalasku… Međutim, Lili sam prihvatila, jer sam smatrala da može da je igra i zrela žena kao ja.

Ona je u najlepšim godinama, kad je najvrcavija, najpoželjnija, pa što je ne bih igrala, ali sigurno ću se povući kad budem shvatila da je neukusno da i dalje budem Lili. To ću već za par godina uraditi s nekim drugim ulogama. Jedna budistička misao glasi – da biste u ovu šoljicu sipali nešto, ona mora biti prazna. Morate nešto da pustite da bi vam nešto drugo došlo. Od nove godine sam napravila “generalku” i stigle su uloge u dve serije – “Savršen nered” i još jedna koju počinjem krajem godine – rekla je Jelena koja se godinama borila sa poremećajem rada štitne žlezde.

