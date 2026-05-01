- Sto maraka bio je moj mesečni budžet. Znači nemoguće....ja sam tako zaljubljeno gledala u taj prsten, to je neki ruski prsten od srebra, i kamen je veliki - žad je u pitanju. Ja sam izašla i sutradan sam ja došla i kupila prsten i naravno da mi nije palo na pamet da to sad javim roditeljima i da tražim dodatno novac i pamtim kako sam tada, imala sam cimerke tada...mesec dan znači, kupila sam nekoliko litara ulja, džak krompira i tanko seckala i pravila čips, soli sam uvek imala u kući, mesec dana sam ja živela na čipsu koji sam sama pravila. To je jedna škola... prvo, ja taj prsten obožavam, i dan danas ga naravno imam i vrlo mi je važan. Čini mi se sad mi je važan zbog toga što sam ja njega želela i kad ti nemaš mogućnosti da to kupiš onda moraš da rizikuješ, zapravo da... okej, ja imam taj novac kupiću ali ću sada mesec dana da budem gladna ili da jedem to što sam smilila, neću se žaliti nikome, od roditelja neću tražiti dodatni novac, spremna na rizik - ispričala je ona u podkastu.