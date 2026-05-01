"Živela sam na čipsu" Naša glumica jedva spajala kraj s krajem mesec dana, ovo joj je promenilo pogled na život "Bila sam spremna na rizik"
Glumica Nela Mihailović godinama gradi uspešnu karijeru na "daskama koje život znače" a publika ju je zavolela kroz mnogobrojne zahtevne uloge u kojima je briljirala.
Iako bi za obične gledaoce, njen posao i životni put kroz koji je prošla značio da može da priušti gotovo sve i ona je kao mnoge žene bila željna dosta stvari koje su sa druge strane izloga izgledale kao fikcija.
Nela je gostujući u podkastu "Funkcionalan život" govorila o svom poslu i privatnom životu, te je sa gledaocima podelila jednu vrlo emotivnu ali i poučnu priču.
Zarad jedne svoje želje, glumica se žrtvovala, pa je kako je ispričala bila mesec dana na čipsu koji je sama pravila.
Mihajlovićeva je jednog dana donela odluku koja joj je promenila pogled na život, ali ju je naučila i važnoj životnoj lekciji. Susret sa nakitom u antikvarnici sve je promenio.
- Anegdota jedna, apropo tog mesečnog troška...ja sam Slavijom šetala i naletela na antikvarnicu i ugledala jedan prsten...to je trenutak, kasnije sam nakit uvek tako kupovala. Ako ga pogledam i suočim se s tim, to će sigurno biti moje. Božanstven jedan prsten, ja sam ušla unutra i pitala koliko ovo košta? "Sto maraka".
- Sto maraka bio je moj mesečni budžet. Znači nemoguće....ja sam tako zaljubljeno gledala u taj prsten, to je neki ruski prsten od srebra, i kamen je veliki - žad je u pitanju. Ja sam izašla i sutradan sam ja došla i kupila prsten i naravno da mi nije palo na pamet da to sad javim roditeljima i da tražim dodatno novac i pamtim kako sam tada, imala sam cimerke tada...mesec dan znači, kupila sam nekoliko litara ulja, džak krompira i tanko seckala i pravila čips, soli sam uvek imala u kući, mesec dana sam ja živela na čipsu koji sam sama pravila. To je jedna škola... prvo, ja taj prsten obožavam, i dan danas ga naravno imam i vrlo mi je važan. Čini mi se sad mi je važan zbog toga što sam ja njega želela i kad ti nemaš mogućnosti da to kupiš onda moraš da rizikuješ, zapravo da... okej, ja imam taj novac kupiću ali ću sada mesec dana da budem gladna ili da jedem to što sam smilila, neću se žaliti nikome, od roditelja neću tražiti dodatni novac, spremna na rizik - ispričala je ona u podkastu.
(Kurir.rs/ Telegraf)
a