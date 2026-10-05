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Većina lažljivaca ne odaje se nervozom, već deluju smireno i uverljivo. Međutim, postoje suptilni fizički signali koji mogu da ukažu na neiskrenost, tvrdi Skot Tejlor, bivši agent FBI i nekadašnji glavni ispitivač u Gvantanamu koji je godinama proučavao tehnike obmane. Ključno je, kaže, ne tražiti jedan specifičan tik, nego pratiti iznenadne promene u ponašanju sagovornika nakon postavljenog pitanja. Tejlor izdvaja pet takvih znakova, piše Vice.

Učestalije treptanje

Prema Tejloru, ljudi u proseku trepnu između 12 i 14 puta u minutu. Pod stresom taj ritam može da se ubrza. Neki, naprotiv, dok lažu trepću ređe, ali nakon toga sledi nagli niz treptaja, što istraživači opisuju kao kompenzacijski efekat. Nije potrebno brojati treptaje, već samo uočiti da li njihov ritam odstupa od uobičajenog ponašanja osobe.

Suva usta

Laganje može da aktivira telesnu reakciju na stres, čija je jedna od posledica suvoća usta.

"Kada je osoba neiskrena, telo može pojačano da luči kortizol, hormon stresa. On isušuje usta i usporava proizvodnju pljuvačke", objašnjava Tejlor. Znakovi za to su oblizivanje usana ili glasno gutanje. Ipak, važno je napomenuti da se isto dešava i kada su ljudi nervozni iz drugih razloga, pa posezanje za čašom vode samo po sebi nije dokaz neiskrenosti.

Promena položaja tela

Fizičko povlačenje može biti reakcija na neprijatno pitanje. Tejlor navodi da treba obratiti pažnju na pokrete poput okretanja torza u stranu ili spuštanja brade, naročito ako se dogode neposredno nakon postavljenog pitanja.

Signal može biti i dodirivanje lica, poput trljanja vilice ili čela. I ovde je ključna nagla promena, a ne samo ponašanje. Osoba koja inače često dodiruje lice ili kosu možda to radi iz navike.

Preterano ubeđivanje

"Ko govori istinu, prenosi informaciju. Ko laže, pokušava da vas ubedi", kaže Tejlor. Lažljivci često nude potvrde koje niko nije tražio, na primer insistiraju da su "apsolutno" sigurni ili da se "definitivno" sećaju. Kontakt očima može da postane neuobičajeno intenzivan jer se preterano trude da deluju iskreno. Primer je osoba koja opširno i bez potrebe objašnjava bezazlenost neke situacije.

Formalan rečnik

Neiskrenost se može ispoljiti i u jeziku, koji odjednom postaje ukočen i formalan. Tejlor ističe da ljudi tada često izbegavaju uobičajene skraćene oblike, pa "nisam" postaje "ja to nisam uradio". Takav rečnik primereniji je sudnici nego svakodnevnom razgovoru. Lažljivci takođe mogu da koriste reči poput "očito" ili "sto posto" kako bi unapred osigurali vaše poverenje.

Nema apsolutnih pokazatelja

Ipak, nužan je oprez. Džoi Navaro, još jedan bivši specijalni agent FBI i autor knjiga o neverbalnoj komunikaciji, naglašava da ne postoji jedinstveno ponašanje koje je samo po sebi siguran znak laži.

To potvrđuju i naučna istraživanja. Jedna meta-analiza 206 studija, koja je obuhvatila više od 24.000 ispitanika, pokazala je da ljudi pogađaju laž u samo 54 odsto slučajeva. Osoba koja oblizuje usne i tvrdi da "nije poslala poruku" možda laže, ali možda je samo nervozna jer se zbog ispitivanja oseća neprijatno.

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