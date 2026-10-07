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Na društvenoj mreži TikTok osvanuo je snimak koji je za kratko vreme postao viralan i izazvao pravu buru među korisnicima. Prizor sa samog početka mnoge je ostavio bez teksta: beskućnik sa zapuštenom kosom i masivnom bradom, koja je bila potpuno prekrivena tamnom čađi i prljavštinom, seo je u frizersku stolicu dok je majstor svog zanata pripremao pribor.

Međutim, ono što je usledilo podseća na najdramatičnije scene transformacije!

Uklanjanje slojeva prljavštine i rad do najsitnijih detalja

Frizer je bez oklevanja započeo radikalni postupak. Prvi korak bilo je brijanje i uklanjanje masivne, čađave brade, pod kojom se skrivalo potpuno novo lice. Nakon što je uklonio najveći deo brade, frizer se posvetio preciznom oblikovanju i skraćivanju kose.

Između prstiju je pažljivo odmeravao pramen po pramen mokre kose, koristeći češalj za izolovanje vlasi i oštre makaze kako bi postigao savršeno ravan i uredan kroj.

Dramatična promena tu se nije zaustavila. Da bi neprepoznatljiv izgled bio potpun, usledila je završna obrada lica i najsitnijih detalja. Frizer je malim makazicama pažljivo potkresao i sredio obrve, dovodeći celokupan izgled do savršenstva.

Snimak koji je zapalio mreže