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Na društvenoj mreži TikTok osvanuo je snimak koji je za kratko vreme postao viralan i izazvao pravu buru među korisnicima. Prizor sa samog početka mnoge je ostavio bez teksta: beskućnik sa zapuštenom kosom i masivnom bradom, koja je bila potpuno prekrivena tamnom čađi i prljavštinom, seo je u frizersku stolicu dok je majstor svog zanata pripremao pribor.

Međutim, ono što je usledilo podseća na najdramatičnije scene transformacije!

Uklanjanje slojeva prljavštine i rad do najsitnijih detalja
Frizer je bez oklevanja započeo radikalni postupak. Prvi korak bilo je brijanje i uklanjanje masivne, čađave brade, pod kojom se skrivalo potpuno novo lice. Nakon što je uklonio najveći deo brade, frizer se posvetio preciznom oblikovanju i skraćivanju kose.

Između prstiju je pažljivo odmeravao pramen po pramen mokre kose, koristeći češalj za izolovanje vlasi i oštre makaze kako bi postigao savršeno ravan i uredan kroj.

Dramatična promena tu se nije zaustavila. Da bi neprepoznatljiv izgled bio potpun, usledila je završna obrada lica i najsitnijih detalja. Frizer je malim makazicama pažljivo potkresao i sredio obrve, dovodeći celokupan izgled do savršenstva.

Snimak koji je zapalio mreže

Snimak je ubrzo prikupio veliki broj pregleda i podela, a ljudi u komentarima ne prestaju da hvale umeće i preciznost stiliste koji je potpunog stranca transformisao u drugog čoveka. Onaj beskućnik sa čađavom kosom postao je uredan i doteran čovek koji izgleda kao neko ko ima mnogo stila i šarma.

(Kurir.rs/Žena)
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 VIDEO: Transformacija muškarca
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transformacija muškarca Izvor: TikTok/novocabelohair