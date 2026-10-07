Frizer potpuno transformisao beskućnika: Ušao sa bradom punom čađi i zamršenom dugom kosom, a izašao kao gospodin!
- Na TikToku je viralan snimak frizera koji je beskućniku sa zapuštenom kosom i čađavom bradom potpuno promenio izgled.
- Posle brijanja, šišanja i sređivanja obrva, muškarac je postao uredan i doteran, a korisnici hvale preciznost stiliste.
Na društvenoj mreži TikTok osvanuo je snimak koji je za kratko vreme postao viralan i izazvao pravu buru među korisnicima. Prizor sa samog početka mnoge je ostavio bez teksta: beskućnik sa zapuštenom kosom i masivnom bradom, koja je bila potpuno prekrivena tamnom čađi i prljavštinom, seo je u frizersku stolicu dok je majstor svog zanata pripremao pribor.
Međutim, ono što je usledilo podseća na najdramatičnije scene transformacije!
Uklanjanje slojeva prljavštine i rad do najsitnijih detalja
Frizer je bez oklevanja započeo radikalni postupak. Prvi korak bilo je brijanje i uklanjanje masivne, čađave brade, pod kojom se skrivalo potpuno novo lice. Nakon što je uklonio najveći deo brade, frizer se posvetio preciznom oblikovanju i skraćivanju kose.
Između prstiju je pažljivo odmeravao pramen po pramen mokre kose, koristeći češalj za izolovanje vlasi i oštre makaze kako bi postigao savršeno ravan i uredan kroj.
Dramatična promena tu se nije zaustavila. Da bi neprepoznatljiv izgled bio potpun, usledila je završna obrada lica i najsitnijih detalja. Frizer je malim makazicama pažljivo potkresao i sredio obrve, dovodeći celokupan izgled do savršenstva.
Snimak koji je zapalio mreže
Snimak je ubrzo prikupio veliki broj pregleda i podela, a ljudi u komentarima ne prestaju da hvale umeće i preciznost stiliste koji je potpunog stranca transformisao u drugog čoveka. Onaj beskućnik sa čađavom kosom postao je uredan i doteran čovek koji izgleda kao neko ko ima mnogo stila i šarma.