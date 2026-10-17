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Viršle su jedan od najbržih izbora za doručak ili večeru, naročito kada nemamo mnogo vremena za pripremu hrane. Dovoljno je nekoliko minuta, malo senfa, kečapa ili omiljenog priloga i obrok je spreman. Međutim, iako deluje da je njihova priprema najjednostavnija stvar na svetu, postoji greška koju mnogi prave, a zbog koje viršle mogu da izgube sočnost i ukus.

viršle su omiljeni brzi obrok Foto: Méhes Dániel / Alamy / Profimedia

Većina ljudi navikla je da viršle jednostavno ubaci u šerpu sa vodom i ostavi ih da se kuvaju nekoliko minuta. Ipak, dugotrajno kuvanje u ključaloj vodi nije najbolji način da ih pripremite. Budući da su mnoge viršle već termički obrađene tokom proizvodnje, pre konzumiranja ih je najčešće potrebno samo dobro zagrejati, u skladu sa uputstvom na pakovanju.

Zašto viršle ne treba dugo kuvati u vodi?

Kada viršle predugo stoje u ključaloj vodi, njihova opna može da pukne, a deo ukusa i sokova prelazi u vodu. Zbog toga često postaju previše mekane, gube prijatnu teksturu i nisu toliko ukusne kao kada se pripremaju na odgovarajući način.

viršle ne treba kuvati u vodi Foto: Jiří Hamhalter / Panthermedia / Profimedia

Jedna od mogućnosti jeste da ih kratko zagrejete u tiganju, gde mogu da dobiju blago zapečenu koricu. Međutim, postoji još jedan jednostavan trik za sve koji vole mekane i sočne viršle, bez dodatnog ulja.

Trik sa cediljkom koji čuva ukus viršli

Umesto da viršle potapate direktno u vodu, pokušajte da ih pripremite na pari. U šerpu sipajte vodu, vodeći računa da njen nivo bude ispod cediljke, pa sačekajte da provri. Zatim preko šerpe postavite metalnu cediljku otpornu na toplotu, poređajte viršle i poklopite odgovarajućim poklopcem.

Prekuvane viršle u vodi gube ukus Foto: Tamer Adel / Alamy / Profimedia

Topla para će ravnomerno zagrevati viršle, bez direktnog kontakta sa vodom, pa će manje ukusa prelaziti u tečnost. Zagrevajte ih dok ne budu potpuno vruće i dostignu temperaturu preporučenu za konkretan proizvod.

Na ovaj način viršle mogu da zadrže prijatniju teksturu i puniji ukus, bez raskuvavanja koje se često dešava kada ih predugo ostavimo u vodi.

Ipak, pre pripreme obavezno proverite deklaraciju, jer nisu sve viršle iste. One koje nisu prethodno termički obrađene moraju se potpuno skuvati prema uputstvu proizvođača, dok je kod već gotovih proizvoda najvažnije pravilno zagrevanje.

Video: Viršle kao nekada