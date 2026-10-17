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Glumac Milan Vasić sa suprugom Majom i njihovim sinom Despotom uživa na Kosovu i Metohiji gde je mališan napravio i prve korake. Sada je podelio fotografije prizora od kojih zastaje dah.

Milan Vasić Foto: Instagram/milanvasic_official

Ovoga puta, pažnju javnosti privukli su prizori sa Šar-planine, koja je nakon nedavnog snega osvanula pod belim pokrivačem. Veličanstvena planina, koju mnogi smatraju i našom najlepšom, prekrivena je belim pahuljama, a kadrovi koje je Milan objavio zaista su veličanstveni.

Milan Vasić Foto: Instagram/milanvasic_official

Intimno venčanje i krštenje u Gračanici

Podsećanja radi, Milan Vasić je stupio u brak u aprilu prošle godine, a radosnu vest saopštio je upravo putem svog Instagram naloga. Inače, Milan je od svoje izabranice Maje stariji 18 godina, a ona izbegava medijsko eksponiranje.

Mladenci su organizovali intimnu svadbe nu ceremoniju na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije obavili i čin krštenja malog Despota. O detaljima venčanja glumac je svojepovremeno govorio za medije:

1/6 Vidi galeriju Milan Vasić sa sinom Despotom na svom imanju na Kosovu i Metohiji Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

"Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno," izjavio je tada Milan za Blic, koji je potom sina krstio u manastiru Gračanica.