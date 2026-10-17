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Kristin Dejvis (61), koju je publika zavolela kao Šarlot Jork u kultnoj seriji "Seks i grad", otvoreno je progovorila o neprijatnim iskustvima sa snimanja i pritisku koji je osećala zbog svog izgleda. Otkrila je i da je zbog nezadovoljstva kostimografkinje njenim oblinama pribegavala ekstremnim dijetama.

U podkastu ''Are You a Charlotte?'' otkrila je da njen odnos s poznatom kostimografkinjom Patrišom Fild u početku nije bio nimalo jednostavan.

Foto: Profimedia

''Na početku je bilo teško jer joj se nije sviđalo moje telo'', otkrila je Dejvis u razgovoru s kolegom Evanom Hendlerom, koji je u seriji glumio njenog supruga Harija Goldenblata.

Objasnila je kako se njena figura nije uklapala u tadašnje modne ideale, zbog čega je često osećala nezadovoljstvo kostimografkinje.

''Bila je jako frustrirana mojim oblinama jer kada smo počinjali, 1998. ili možda 1997. godine, sve je bilo ravno, baš potpuno ravno. A ja nikada nisam bila takva. Ništa nije pomagalo, bez obzira na to koliko sam bila na dijeti'', ispričala je glumica.

Otkrila je da je tokom snimanja serije često držala stroge dijete, a u jednom trenutku je otišla toliko daleko da je nedeljama gotovo potpuno izbegavala pravu hranu.

''Nekoliko nedelja jela sam samo M&M's bombone. Rebra su mi štrčala, grudi su mi potpuno nestale, ostale su samo kosti, a ona je rekla: 'Odlično!''', prisetila se Dejvis, ostavivši svog kolegu u neverici.

Objasnila je i kako je uopšte došla na ideju takvog načina ishrane.

''Nisam jela nikakvu pravu hranu, ali to nije bilo zdravo. Negde sam pročitala da balerine puše cigarete i jedu čokoladice pa sam pomislila: 'Ako one to mogu, mogu i ja.' Ali nisam pušila'', priznala je.

S vremenom je ipak odlučila da prestane s ekstremnim dijetama i prihvati svoje telo. Kako kaže, do 2002. godine, kada se Hendler pridružio glumačkoj postavi, već je usvojila zdravije navike.

''Jednostavno sam rekla sebi: 'Takva sam kakva sam''', otkrila je.

Iako joj je odnos s Fild u početku bio težak, Dejvis smatra da je kostimografkinja s vremenom prihvatila njene obline. Posebno se prisetila venčanice koju je njen lik nosio na venčanju s Harijem u šestoj sezoni.

''Kada gledam naše venčanje, obožavam tu haljinu. Predivna je. Sve izgleda kako treba, imam bokove i to je sasvim u redu. Haljina mi stoji. Sve je dobro'', rekla je.

''Mislim da je jednostavno morala da se pomiri s tim da ću uvek imati obline'', dodala je.

Glumica je otkrila i da su je godinama pratili neprijatni komentari gledalacakoji su joj prilazili na ulici i govorili da uživo izgleda mršavije nego na televiziji.

''Godinama i godinama to je bilo jedino što su mi ljudi govorili. Prišli bi mi i rekli da nisam debela. Samo bih pomislila: 'Dobro. Postoji li još nešto što biste mogli da kažete da nas izvučete iz ovog neprijatnog trenutka?' Bilo je jako neprijatno. To je jako teško'', priznala je.

Slična iskustva imao je i Hendler, koji je otkrio da su mu ljudi često govorili kako u seriji izgleda znatno krupnije nego uživo.

''Čovek ne zna treba li na to da kaže hvala ili ne'', zaključio je glumac.

Podsetimo, ''Seks i grad'' prikazivao se od 1998. do 2004. godine, a Kristin Dejvis proslavila se ulogom Šarlot Jork, jedne od četiri prijateljica čije su ljubavne avanture i životne priče osvojile gledaoce širom sveta. Uz nju su glavne uloge tumačile Sara Džesika Parker, Kim Katral i Sintija Nikson.

Patriša Fild bila je zaslužna za prepoznatljive modne kombinacije u originalnoj seriji i dvama filmovima, dok su u nastavku ''I tek tako...'', koji se završio 2025. godine, kostimografiju preuzeli Moli Rodžers i Deni Santijago.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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