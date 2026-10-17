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Televizijska zvezda Šeron Ozborn progovorila je o estetskim zahvatima i otkrila da ima udubljenje na licu zbog neuspele operacije. Podelila je da i dalje može da oseti posledice zahvata na desnoj strani lica.

"Od toga mi je ovde ostalo udubljenje, koje se proteže sve do ovde", rekla je u podkastu "The Osbournes", pokazujući na udubljenje neposredno iznad usta. Šeron je iznela pretpostavku da je hirurg možda dopustio nekom drugom da preuzme deo zahvata.

U galeriji pogledajte fotografije Šeron Ozborn:

1/7 Vidi galeriju Šeron Ozborn Foto: Profimedia, Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

"Mislim da je hirurg to prepustio kolegi. Čini mi se da je primio poziv, a onda je kolega uskočio i preuzeo stvar", ispričala je.

Ozborn nije otkrila kakvoj se operaciji podvrgnula, ali je izjavila da naknadni tretmani nisu rešili problem. "Dođete tamo i zažalite. A onda on počne s injekcijama pa ga pitate: ‘Šta je to što mi ubrizgavate?‘, a on odgovara: ‘Ne brinite, to je moja posebna mešavina. Delovaće!‘", prisetila se reči lekara.

"Pa, zapravo, nije je**no delovala. Imam udubljenje!", ljutito je rekla.

Šeron je prethodno govorila o operaciji podizanja lica na koju je išla 2021. godine, čijim je rezultatima bila zgrožena. Operaciju je opisala kao užasnu, navodeći da joj je jedno oko izgledalo drugačije od drugog, te se uporedila s "kiklopom". Izjavila je i da ju je to iskustvo toliko prestravilo da je odustala od daljih fejsliftinga, priznajući pritom da je preterala s estetskim zahvatima.

Keli i Šeron Ozborn na dodeli Brit nagrada Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Govoreći o svom izgledu u podkastu, Šeron je rekla kako veruje da bi ljudima koji se nikada nisu borili sa svojim izgledom moglo da bude teško da razumeju zašto drugi neprestano traže operacije ili tretmane za mršavljenje.

"Ako niste nezadovoljni svojim telom ili licem, drugi ljudi ne shvataju kako je to kretati se u svom telu s licem koje vam se – svaki put kad se pogledate u ogledalo – nimalo ne sviđa. To vas opterećuje i zbog toga se osećate nesigurno. Od trenutka kad se rodite, ljudi su zlobni prema vama, a vi se osećate neprijatno u telu koje imate", ispričala je televizijska zvezda, koja je istakla da nije zainteresovana za dalje zahvate.

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