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Pečurke vam nakon pranja neće postati gnjecave ni gumene, uprkos uvreženom mišljenju da ih voda uništava. Godinama se ponavlja savet da pečurke samo smeju da se brišu vlažnom krpom jer navodno upijaju vodu poput sunđera, zbog čega se na tiganju kuvaju umesto da se prže. Ipak, takav pristup nije praktičan, pogotovo kad su pečurke jako prljave, a kupovina posebnih četkica mnogima je nepotreban trošak, piše Simply Recipes.

To staro pravilo bez problema krši i Ema Kristensen, bivša glavna urednica portala Simply Recipes.

Foto: CHASSENET / BSIP / imago stock&people / Profimedia

"Ako su pečurke prilično suve i čiste, dovoljan je vlažni papirni ubrus. Ali ako su zaista prljave, onda da, svakako možete da ih operete", poručuje ona.

Kristensen je autorka kuvara, osmišljava recepte i diplomirala je na kulinarskoj akademiji Cambridge School for Culinary Arts. Kao velika ljubiteljka pečurki, u recepte poput stroganoffa s mlevenim mesom stavlja dvostruko više smeđih šampinjona od preporučene količine.

Kako sačuvati teflonski tiganj da traje godinama Foto: Natalia Varlei / Alamy / Profimedia

Pravilan postupak pranja

Kristensen preporučuje jednostavan postupak za bele i smeđe šampinjone. Stavite ih u cediljku u sudoperu i isperite pod mlazom vode. Prstima možete lagano da protrljate tvrdokornije komade zemlje. Kad završite, pečurke rasporedite na čistu kuhinjsku krpu i tapkanjem ih osušite pre kuvanja.

"Sve dok ih samo brzo isperete i ne dozvolite im da se natope, neće upiti vodu", objašnjava ona. Zaključak je jasan: pečurke smeju da se peru i možete da zanemarite svakoga ko tvrdi suprotno.

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