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Holivudski glumac Majkl Daglas (82) otvoreno je progovorio o bračnoj krizi sa suprugom Ketrin Zitom Džons (57), te otkrio kako im je privremeni rastanak pomogao da ponovo pronađu ljubav. U svojim novim memoarima izneo je i dosad manje poznate detalje s početka njihove veze, uključujući priznanje koje bi mnoge moglo da iznenadi.

Daglas i Zita Džons venčali su se 2000. godine, ali njihov brak nije uvek bio idiličan. Nakon 13 godina zajedničkog života odlučili su da se nakratko razdvoje, a glumac danas smatra da je upravo ta odluka bila ključna za njihov odnos.

U galeriji pogledajte fotografije Majkla Daglasa i Ketrin Zite Džons:

1/12 Vidi galeriju Glumci su se sreli 1998. godine, a Majkl Daglas joj je već tokom prve večeri saopštio da će jednog dana postati otac njene dece. Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Gostujući u emisiji ''Nightline'' kod Dajane Sojer, Daglas je priznao da je tek tokom razdvojenosti shvatio koliko mu supruga zapravo znači.

''Shvatio sam koliko je volim. Koliko mi nedostaje. Koliko smo se zajedno smejali'', rekao je glumac, koji trenutno promoviše svoje memoare ''One Helluva Ride''.

Foto: Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia

''Oboje smo morali da se promenimo. Ponekad mislim da je jednostavno dobro uzeti predah i razgovarati kao dvoje ljudskih bića'', dodao je.

Njihova bračna kriza dogodila se u posebno teškom životnom periodu. Daglas se tada borio s rakom grla, dok je Ketrin dijagnostikovan bipolarni poremećaj tipa II.

Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons na početku veze Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

U autobiografiji je otkrio da, uprkos razdvajanju, nikada nije izgubio nadu u pomirenje.

''Kako smo se Ketrin i ja sve češće viđali zbog dece, na školskim događajima, prilikom odvoženja i preuzimanja dece i njihovih vanškolskih aktivnosti, shvatili smo koliko nam zapravo nedostaje ono drugo. Vreme koje smo proveli odvojeno pomoglo nam je da ponovo zapalimo iskru koja nas je na početku spojila'', napisao je.

Foto: Šulová Kateřina / ČTK / Profimedia

U razgovoru za Sunday Times naglasio je da je odluka o rastanku bila obostrana i odbacio tvrdnje da je morao ponovo da osvoji Ketrin.

''Imali smo svojih problema, ali jako je volim. Prošlo je 25 godina. Brak zahteva mnogo truda. Sada smo dobro i u dobroj smo fazi. To je sve što mogu da kažem'', poručio je.

Majkl Daglas, Ketrin Zita Džouns, Karis Zita Daglas Foto: Urman Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Osim o bračnoj krizi, Daglas je u memoarima progovorio i o počecima njihove ljubavne priče. Otkrio je da je Ketrin, zbog njegove reputacije velikog zavodnika, čekala čak devet meseci pre nego što je pristala na intimni odnos.

Međutim, posebno je iznenadilo njegovo priznanje da je tokom tog perioda održavao intimne odnose s još pet žena u različitim gradovima.

Foto: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njihov odnos postao je ozbiljniji nakon što ju je pozvao u svoju kuću za odmor na Majorci. Kako bi ostavio što bolji utisak, pozvao je i dugogodišnje prijatelje, Peta Rajlija i njegovu suprugu, želeći da Ketrin pokazati da se druži sa stabilnim bračnim parovima.

''Nadao sam se da će to ublažiti moju reputaciju, koju je Ketrin spomenula već prve večeri kada smo se upoznali. Mislio sam i da će joj prisutnost mojih dragih prijatelja pomoći da se oseća prijatno. Pokazalo se da sam bio u pravu'', prisetio se.

Foto: kolbert-press/Christian Kolbert / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je njihova veza postala ozbiljna, Ketrin je jasno dala do znanja da očekuje vernost. Daglas je tada, kako je sam priznao, obavio ''pet brzih telefonskih poziva'' kako bi prekinuo ostale odnose.

U avgustu 2000. dobili su sina Dilana, a samo tri meseca kasnije venčali su se u luksuznom hotelu "Plaza" u Njujorku. Ćerka Keris stigla je na svet u aprilu 2003. godine.

Foto: Justin Ng /Landmark Media / Newscom / Profimedia

Pre braka s Ketrin, Daglas je od 1977. do 2000. bio u braku s manekenkom Dijandrom Luker, s kojom ima sina Kamerona (47).

Taj brak je opisao kao izuzetno turbulentan, obeležen obostranim nevertvima i brojnim rastancima i pomirenjima, kojih je, kako kaže, bilo toliko da je prestao da ih broji.

Uprkos svim izazovima, Daglas i Zita Džons danas su zajedno više od četvrt veka, a glumac ne krije da je za njihov dugogodišnji brak bilo potrebno mnogo kompromisa, strpljenja i spremnosti na promene.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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