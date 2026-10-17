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Astrološke prognoze najavljuju period u kojem bi Škorpije, Jarčevi i Device mogli da ostave brige iza sebe i konačno dočekaju svojih pet minuta. Za neke stiže ljubav, za druge novac i poslovni uspeh, a pojedini će imati osećaj kao da im se život preko noći okrenuo u potpuno novom pravcu.

Posle perioda punog neizvesnosti, premišljanja i prepreka, za tri horoskopska znaka stvari bi konačno mogle da počnu da se slažu baš onako kako su želeli. Pred njima su promene na emotivnom i poslovnom planu, ali i mogućnost da konačno reše pitanja koja su ih dugo opterećivala.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Škorpije bi posebno mogle da osete promenu na emotivnom planu. Iza njih ostaje period u kojem su mnogo toga analizirale, preispitivale i često držale osećanja samo za sebe. Sada dolazi vreme kada bi stvari mogle da postanu mnogo jednostavnije. Slobodne Škorpije mogle bi da upoznaju osobu koja će im veoma brzo privući pažnju. Ono što u početku izgleda kao slučajan susret moglo bi da preraste u odnos kakav dugo priželjkuju.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi vrlo dobro znaju šta znači dugo čekati rezultat svog rada. Dok drugi odustaju, oni obično nastavljaju dalje, čak i kada nema nikakve garancije da će se trud isplatiti. Upravo zbog toga naredni period za njih može biti posebno zanimljiv. Na poslovnom planu moguća je prilika koju ne bi trebalo olako odbaciti. To može biti novi posao, dodatna zarada, projekat, unapređenje ili odluka koja će im dugoročno doneti veću finansijsku sigurnost. Novac bi mogao da bude jedna od glavnih tema ovog perioda. Jarčevima se otvara mogućnost da konačno odahnu kada su finansije u pitanju i naprave potez koji su možda dugo odlagali.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Device ulaze u period u kojem bi njihova upornost, organizovanost i strpljenje mogli da daju ozbiljne rezultate. Posebno povoljne okolnosti očekuju ih na poslovnom planu. Ideja koju su dugo razvijale, razgovor koji čekaju ili projekat u koji su uložile mnogo energije sada bi mogao da dobije potpuno novi zamah. Moguća je i podrška osobe od koje je nisu očekivale. Finansijska situacija postaje stabilnija, ali najveća promena mogla bi da se dogodi u načinu na koji Device gledaju na sopstvenu budućnost.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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