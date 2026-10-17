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Lejdi Gaga već peva neke od svojih omiljenih pesama svojoj ćerkici.

Izvor je naveo za časopis People da pevačica albuma „Mayhem“ (40) provodi većinu svog vremena sa svojom ćerkicom Rouz Bin, koju je dobila u junu sa verenikom Majklom Polanskim (43).

„Gaga se odlično snašla u ulozi majke“, podelio je izvor. „Ljubazna je, zaštitnički nastrojena i obožava da peva Rouz. Peva joj 'La Vie en Rose' i uspavanke svake večeri.“

Lejdi Gaga i Majkl Polanski Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Izvor nastavlja da, iako Gaga radi na svom brendu šminke, većinu vremena provodi sa Rouz.

„Daju utisak da su kompletna porodica i oboje sijaju kada pričaju o tome kako Rouz raste“, rekao je izvor o Gagi i Polanskom.

Muzičarka i njen verenik dočekali su svoju ćerku 9. juna 2026. godine, prema dokumentima do kojih je došao „People“.

Gaga i Majkl

Ubrzo nakon što je vest o dolasku bebe odjeknula, izvori su izjavili za „People“ da Gaga „zvuči veoma srećno“.

„Oduvek je želela da bude majka. To joj je bilo veoma važno“, rekao je izvor blizak Gagi. Izvor je dodao da je Gaga „bila spremna da uspori tempo nakon svoje turneje“, koja se završila u aprilu.

Lejdi Gaga i Majkl Polanski Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia

„Trenutno uživa u tome što je podalje od očiju javnosti i što provodi ovo posebno vreme sa bebom“, nastavio je izvor. „Majkl je sjajan sa bebom. Sve rešavaju zajedno. Ona ne želi ništa od toga da propusti.“

Ime ćerke

Drugi izvor je rekao da je ime devojčice inspirisano pesmom „La Vie En Rose“, koju je Gaga slavno obradila u filmu „A Star Is Born“ iz 2018. godine. Pevačica hita „Born This Way“ takođe ima veliku tetovažu na kičmi u obliku jedne ruže na dugačkoj stabljici sa rečima „la vie en rose“ ispisanim kaligrafskim slovima pored nje.

Srednje ime devojčice, Bin, verovatno potiče od aktiviste Karla Bina, koji je inspirisao Gaginu pesmu „Born This Way“, dodao je izvor.

Ljubav

Polanski, preduzetnik i diplomac Univerziteta Harvard, prvi put je fotografisan kako se ljubi sa Gagom na dočeku Nove godine 2020. u Las Vegasu. Potom je bio u karantinu sa umetnicom u njenom domu u Malibuu tokom pandemije virusa kovid.

Lejdi Gaga i Majkl Polanski Foto: INSTAGRAM / Planet / Profimedia

Gaga je potvrdila veridbu sa Polanskim u julu 2024. godine kada je predstavila ovog tehnološkog preduzetnika kao svog „verenika“ u razgovoru sa tadašnjim francuskim premijerom Gabrijelom Atalom na Olimpijskim igrama u Parizu. On je takođe sarađivao sa Gagom na njenom albumu „Mayhem“ iz 2025. godine, kao koproducent i koautor nekoliko pesama

(Kurir.rs/Najžena)

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