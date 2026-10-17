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Glumica Klara Karaulić, ambasadorka ovogodišnjeg festivala, zajedno sa ekipom filma „Glavonja” svečano je otvorila 22. KIDS Fest danas u mts Dvorani pred velikim brojem najmlađih gledalaca. Otvaranju su prisustvovali mladi glumci Marta Mihanović, Maks Kleončić, Andrija Lamot, Mark Spiridonović i Martin Pičlar, rediteljka Marina Andre Škop i ostali članovi filmske ekipe.

Kids Fest Foto: Filip Olćan

Pod sloganom „Bioskop po tvojoj meri”, ovogodišnje izdanje festivala slavi različitost najmlađe publike i bioskop kao mesto za sve. Tokom osam festivalskih dana, od danas do 24. oktobra, publiku očekuje raznovrstan dečji i porodični program sa 12 filmskih premijera i 6 repriza u 16 bioskopa širom Srbije.

Kids Fest Foto: Filip Olćan

Porodični film „Glavonja”, koji kombinuje animaciju i igrani film, nastao je u koprodukciji Srbije, Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Letonije. Nakon misterioznog nestanka roditelja, desetogodišnja Alisa kreće u potragu zajedno sa grupom dečaka i svojim neobičnim bratom, koji ima autizam. Upravo njegova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ za razotkrivanje misterije.

Kids Fest Foto: Filip Olćan

Među naslovima koji će obeležiti ovogodišnji program nalazi se i animirani film „Gvozdeni dečak”, nastao u francusko-belgijskoj koprodukciji i sinhronizovan na srpski jezik. Iz Francuske stiže i „Izgubljena Lusi”, avantura o misterioznoj devojčici koja vidi ono što drugi ne mogu. Ljubitelje animacije očekuje i „Rođen u džungli”, avantura sinhronizovana na srpski jezik, nastala u koprodukciji Letonije, Poljske i Češke.

Kids Fest Foto: Filip Olćan

Ovogodišnji program donosi i brojne druge animirane naslove, među kojima su „Hulijan”,„Čuvar kamforovog drveta”, „Deca slobode”, „Grad dimnjaka: Zaglavljeni u vremenu”, „Priča o igračkama 5”, „Skokoumci”, „Maša i medvedi” i „Vajana”. Na repertoaru su i igrani filmovi „Hajduk u Beogradu”, „Prvi april” i „Moja maćeha je veštica”, dok film „Šapat šume” vodi publiku na neobično putovanje kroz netaknutu prirodu i podstiče svest o značaju očuvanja životne sredine.

Kids Fest Foto: Filip Olćan

Pored filmskog programa, najmlađe posetioce očekuju i besplatne kreativne, zabavne i edukativne radionice, osmišljene tako da podstaknu dečju maštu, radoznalost i stvaralaštvo. Radionice će biti održane u subotu, 24. oktobra, u mts Dvorani, a rezervacije će biti dostupne putem zvaničnog sajta festivala.

22. KIDS FEST održava se od 17. do 24. oktobra u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Čačku i Šapcu.

Ulaznice za filmske projekcije dostupne su na blagajnama bioskopa i putem njihovih zvaničnih prodajnih kanala.

Video: Međunarodni filmski festival u Nišu