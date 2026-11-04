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Mnoga domaćinstva već su nabavila drva ili pelet za predstojeću grejnu sezonu, ali ono što se često zanemaruje jeste način na koji se ogrev čuva do prvih hladnih dana. Nepravilno skladištenje može da umanji njegovu efikasnost, poveća potrošnju i izazove probleme tokom grejanja. Vlažno drvo teže sagoreva, oslobađa manje korisne toplote i stvara više dima i naslaga u peći i dimnjaku, dok pelet koji je povukao vlagu može da izgubi kvalitet i oteža rad peći.

Zato nije dovoljno samo kupiti dovoljne količine ogreva. Važno je i da se on pravilno pripremi i sačuva, bilo da se grejete na drva ili koristite pelet.

Drva moraju dobro da se osuše pre loženja

Sveže posečeno drvo može da sadrži između 40 i 50 odsto vlage, zbog čega nije pogodno za neposredno loženje. Da bi efikasno sagorevalo, potrebno je da se dovoljno osuši, a preporučeni sadržaj vlage za ogrevno drvo iznosi manje od 20 odsto.

Prema smernicama američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), drva bi trebalo sušiti najmanje šest meseci, mada pojedinim vrstama i debljim cepanicama može biti potrebno i duže. Vreme sušenja zavisi od vrste drveta, veličine cepanica, vremenskih uslova i načina skladištenja.

Najpouzdaniji način da se proveri da li je drvo spremno za loženje jeste upotreba merača vlage. Tako se izbegava nagađanje i lakše procenjuje da li je ogrev dovoljno suv.

Drva moraju da se osuše pre loženja Foto: Vern Tyler / Alamy / Profimedia

Gde je najbolje držati drva tokom leta i jeseni?

Za pravilno sušenje najvažniji su dobra cirkulacija vazduha i zaštita od kiše. Drva bi zato trebalo slagati na otvorenom, na mestu na kojem vazduh može nesmetano da struji između cepanica.

Prilikom skladištenja treba obratiti pažnju na nekoliko stvari:

- Drva ne treba držati direktno na zemlji. Ispod njih postavite drvene palete ili grede kako biste ih zaštitili od vlage iz tla.

- Zaštitite ih odozgo. Krov ili nadstrešnica mogu da spreče kvašenje, dok bočne strane treba ostaviti dovoljno otvorene da vazduh može da cirkuliše.

- Nemojte ih potpuno umotavati u nepropusnu foliju. Ako se vlaga zadrži unutar naslaganog ogreva, sušenje može da bude sporije.

- Obezbedite razmak od zidova. Drva ne bi trebalo zbijati uz zidove ili u uglove u kojima se vazduh slabo kreće.

- Pravilno složena drva ne samo da se lakše suše već su i jednostavnija za korišćenje kada počne grejna sezona.

Zašto podrum i garaža nisu idealni za svež ogrev?

Podrumi i garaže često deluju kao praktično mesto za skladištenje drva, ali nisu uvek najbolji izbor, naročito ako su vlažni i slabo provetreni. U takvim prostorijama sveže drvo može sporije da se suši, a vlaga može da se zadržava i na okolnim površinama.

Ipak, suva i dobro provetrena garaža može da posluži za privremeno čuvanje već osušenog ogreva. Važno je da prostor bude zaštićen od prodora vode i da ne postoji problem sa kondenzacijom.

Ogrev Foto: Kurir/T.S.

Unošenje manje količine drva u kuću neposredno pre loženja može biti praktično, ali ne može da zameni višemesečno sušenje. Takođe, veće količine ogreva ne treba držati u blizini peći, kamina ili drugog izvora toplote zbog opasnosti od požara.

Pelet mora da bude zaštićen od vlage

Za razliku od drva, koja se suše na otvorenom, pelet zahteva posebno pažljivo skladištenje. Njegova struktura omogućava mu da upija vlagu iz okoline, zbog čega može da nabubri, raspadne se ili izgubi čvrstinu ako dođe u dodir sa vodom.

Kada se to dogodi, pelet može da se teže dozira, a njegova upotreba može da izazove probleme u radu peći. Zbog toga je važno da vreće ostanu neoštećene i da se čuvaju u suvom prostoru, zaštićenom od kiše, curenja vode i kondenzacije.

Suva garaža, šupa ili druga zatvorena prostorija mogu biti pogodne za skladištenje, pod uslovom da nema prodora vlage. Treba izbegavati mesta na kojima se stvaraju kondenzacija i velike temperaturne oscilacije, kao i prostorije u kojima postoji opasnost od poplavljivanja.

Vreće sa peletom nikada ne ostavljajte direktno na podu

Jedna od najjednostavnijih mera zaštite jeste da se vreće sa peletom podignu od poda. Čak i kada pod deluje potpuno suv, vlaga se može pojaviti usled kondenzacije, prodora vode ili kontakta sa vlažnom podlogom.

Drvena paleta predstavlja praktično rešenje jer omogućava da vazduh struji ispod vreća i smanjuje mogućnost da pelet dođe u kontakt sa vlagom. Vreće bi trebalo složiti stabilno, bez oštećivanja ambalaže, i ostaviti dovoljno prostora za proveru njihovog stanja.

Ako pelet čuvate u šupi ili garaži, povremeno proverite da li su vreće vlažne, pocepane ili oštećene. Obratite pažnju i na eventualne tragove vode na podu i zidovima, jer i mala količina vlage može da ugrozi kvalitet goriva.

Nekoliko jednostavnih pravila može da produži vek ogreva

Bez obzira na to da li koristite drva ili pelet, pravilno skladištenje pomaže da gorivo zadrži svoja svojstva do trenutka kada vam bude najpotrebnije. Drva treba da budu dovoljno suva, podignuta od zemlje i zaštićena od kiše, dok pelet mora da ostane u neoštećenoj ambalaži, na suvom i uzdignutom od poda.

Pre početka grejne sezone proverite stanje zaliha i uklonite eventualne izvore vlage. Tako ćete smanjiti rizik od problema sa sagorevanjem i olakšati pripremu doma za hladne dane.

Dobro skladišten ogrev ne znači samo urednije dvorište ili garažu – to je i važan korak ka pouzdanijem i efikasnijem grejanju tokom zime.

(Kurir.rs/LepoteSrbije)

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