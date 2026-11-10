Generacija Z i Alfa popularizovale su izraz koji se sve češće pojavljuje na društvenim mrežama, a njegovo značenje mnoge bi moglo da iznenadi. Ako ste u poslednje vreme provodili vreme na TikTok-u, Instagramu ili drugim društvenim mrežama, velika je verovatnoća da ste naišli na izraz "mogging". Iako na prvi pogled zvuči kao još jedna od brojnih internet reči čije značenje nije lako pogoditi, ovaj izraz postao je toliko popularan da je proglašen rečju 2026. godine prema izboru Collinsovog engleskog rečnika.

Reč je posebno zastupljena među pripadnicima generacija Z i Alfa, koji je koriste kada žele da opišu situaciju u kojoj neko drugoga potpuno zaseni, nadmaši ili ostavi u senci. Najčešće se odnosi na fizički izgled, ali se njeno značenje ne završava samo na tome.

Šta zapravo znači "mogging"?

Najjednostavnije objašnjeno, "mogging" znači nadmašiti nekoga na način koji je drugima očigledan. U početku se izraz najčešće odnosio na fizički izgled, odnosno na situacije u kojima jedna osoba izgleda znatno bolje od druge.

Na primer, zamislite fotografiju na kojoj se nalazi grupa prijatelja. Ako neko posebno privlači pažnju svojim izgledom, držanjem ili stilom, korisnici društvenih mreža mogli bi da kažu da ta osoba "moguje" ostale.

Ipak, izraz se danas koristi i u mnogo širem smislu. Neko može da "moguje" druge svojim stilom oblačenja, samopouzdanjem, uspehom, fizičkom spremom, pa čak i načinom života. Upravo zbog toga nastali su i različiti izrazi koji se nadovezuju na ovu reč. "Stylemogging" označava nadmašivanje drugih stilom, dok se "lifemogging" odnosi na život koji neko predstavlja kao uspešniji, zanimljiviji ili impresivniji u poređenju sa životima drugih ljudi.

Kakve veze ima sa izgledom i trendom "looksmaxxing"?

"Mogging" se često pominje zajedno sa još jednim popularnim internet izrazom "looksmaxxing". Dok se "looksmaxxing" odnosi na pokušaje da osoba maksimalno unapredi svoj fizički izgled, kroz negu, vežbanje, ishranu, stil oblačenja i druge promene,"mogging" se odnosi na poređenje sa drugima.

Drugim rečima, neko ko se bavi "looksmaxxingom" pokušava da poboljša svoj izgled, dok osoba koja "moguje" druge, prema internet slengu, uspeva da ih zaseni svojom pojavom. Ova dva izraza posebno su zastupljena u sadržajima koji se bave fizičkim izgledom, treninzima, lepotom i idealima privlačnosti.

Iako se danas često koristi u šali, poreklo izraza "mogging" nije baš tako bezazleno. Povezuje se sa akronimom AMOG, koji potiče od engleskog izraza "Alpha Male of the Group", odnosno alfa mužjak u grupi. Izraz je ranije bio prisutan na internet forumima posvećenim bodibildingu, ali i u takozvanoj "manosferi", odnosno delu internet prostora u kojem se promovišu agresivni oblici muškosti i stavovi protiv feminizma.

U tom kontekstu, poređenje sa drugim muškarcima često je služilo za uspostavljanje hijerarhije, pri čemu se fizička dominacija i izgled predstavljaju kao pokazatelji superiornosti. Međutim, mlađe generacije su izraz preuzele i prilagodile sopstvenom internet humoru. Danas ga uglavnom koriste u šaljivim, ironičnim ili zadirkujućim situacijama, iako je prvobitno značenje i dalje prisutno u određenim internet zajednicama.

Zašto je baš ova reč postala toliko popularna?

Uspon izraza "mogging" pokazuje koliko društvene mreže utiču na jezik kojim se svakodnevno služimo. Reči koje nastanu u manjim internet zajednicama mogu za veoma kratko vreme da postanu deo komunikacije miliona ljudi. Collinsov engleski rečnik od 2013. godine bira reč godine, a odluka se donosi na osnovu praćenja upotrebe reči i jezičkih promena. Ovogodišnji izbor pokazuje koliko su generacije Z i Alfa uticale na savremeni internet sleng.

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Generacija Z i Alfa popularizovale su izraz koji se sve češće pojavljuje na društvenim mrežama, a njegovo značenje mnoge bi moglo da iznenadi. Ako ste u poslednje vreme provodili vreme na TikTok-u, Instagramu ili drugim društvenim mrežama, velika je verovatnoća da ste naišli na izraz "mogging". Iako na prvi pogled zvuči kao još jedna od brojnih internet reči čije značenje nije lako pogoditi, ovaj izraz postao je toliko popularan da je proglašen rečju 2026. godine prema izboru Collinsovog engleskog rečnika.

Reč je posebno zastupljena među pripadnicima generacija Z i Alfa, koji je koriste kada žele da opišu situaciju u kojoj neko drugoga potpuno zaseni, nadmaši ili ostavi u senci. Najčešće se odnosi na fizički izgled, ali se njeno značenje ne završava samo na tome.

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Prema podacima koje prenosi Euronews, upotreba ovog izraza tokom godine porasla je za čak 210 odsto, što dovoljno govori o tome koliko je brzo postao deo svakodnevnog internet govora.

Šta zapravo znači "mogging"?

Najjednostavnije objašnjeno, "mogging" znači nadmašiti nekoga na način koji je drugima očigledan. U početku se izraz najčešće odnosio na fizički izgled, odnosno na situacije u kojima jedna osoba izgleda znatno bolje od druge.

Na primer, zamislite fotografiju na kojoj se nalazi grupa prijatelja. Ako neko posebno privlači pažnju svojim izgledom, držanjem ili stilom, korisnici društvenih mreža mogli bi da kažu da ta osoba "moguje" ostale.

Ipak, izraz se danas koristi i u mnogo širem smislu. Neko može da "moguje" druge svojim stilom oblačenja, samopouzdanjem, uspehom, fizičkom spremom, pa čak i načinom života. Upravo zbog toga nastali su i različiti izrazi koji se nadovezuju na ovu reč. "Stylemogging" označava nadmašivanje drugih stilom, dok se "lifemogging" odnosi na život koji neko predstavlja kao uspešniji, zanimljiviji ili impresivniji u poređenju sa životima drugih ljudi.

Kakve veze ima sa izgledom i trendom "looksmaxxing"?

"Mogging" se često pominje zajedno sa još jednim popularnim internet izrazom "looksmaxxing". Dok se "looksmaxxing" odnosi na pokušaje da osoba maksimalno unapredi svoj fizički izgled, kroz negu, vežbanje, ishranu, stil oblačenja i druge promene,"mogging" se odnosi na poređenje sa drugima.

Drugim rečima, neko ko se bavi "looksmaxxingom" pokušava da poboljša svoj izgled, dok osoba koja "moguje" druge, prema internet slengu, uspeva da ih zaseni svojom pojavom. Ova dva izraza posebno su zastupljena u sadržajima koji se bave fizičkim izgledom, treninzima, lepotom i idealima privlačnosti.

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Reč ima i mračniju pozadinu

Iako se danas često koristi u šali, poreklo izraza "mogging" nije baš tako bezazleno. Povezuje se sa akronimom AMOG, koji potiče od engleskog izraza "Alpha Male of the Group", odnosno alfa mužjak u grupi. Izraz je ranije bio prisutan na internet forumima posvećenim bodibildingu, ali i u takozvanoj "manosferi", odnosno delu internet prostora u kojem se promovišu agresivni oblici muškosti i stavovi protiv feminizma.

U tom kontekstu, poređenje sa drugim muškarcima često je služilo za uspostavljanje hijerarhije, pri čemu se fizička dominacija i izgled predstavljaju kao pokazatelji superiornosti. Međutim, mlađe generacije su izraz preuzele i prilagodile sopstvenom internet humoru. Danas ga uglavnom koriste u šaljivim, ironičnim ili zadirkujućim situacijama, iako je prvobitno značenje i dalje prisutno u određenim internet zajednicama.

Zašto je baš ova reč postala toliko popularna?