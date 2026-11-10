Slušaj vest

Dnevni horoskop za 10. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka, evo šta zvezde predviđaju svim pripadnicima Zodijaka ovog utorka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Budite obazrivi prilikom potpisivanja dokumenata, budući da postoji mogućnost previda. Situacija zahteva oprez. Partner je posumnjao u vas i njegovo ispitivanje vas je uvredilo. Može lako doći do zahlađenja odnosa. Imate veliki apetit.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovaj dan će vam doneti priliku da počnete da radite na projektu na kakvom dosad niste radili. Za to će biti potrebne nove veštine. Današnje obostrane impulsivne reakcije mogu stvoriti varnice između vas i partnera. Pad imuniteta.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Izlazite iz nepovoljnog perioda i mnoge stvari će vam ići od ruke. Ovaj dan donosi vam mogućnost za romantičan ljubavni sastanak sa osobom koja vam se dopada. Izbegavajte gazirana pića. U suprotnom, možete imati problem s grlom.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Odnos s problematičnim kolegom danas vam može zadati glavobolju. Pogoršanje međuljudskih odnosa. Rakovi koji su u vezi mogu da očekuju raspravu s partnerom. Imate različite stavove u pogledu bitnih pitanja. Alergija.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Konačno će vam stvari krenuti od ruke jer se u ovom periodu oslobađate usporavajuće energije. Finansijski napredak. Vaši odnosi s partnerom prolaze kroz period nesporazuma i sumnji. Kriza poverenja. Vrtoglavica. Nađite uzrok.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Od danas će vam mnoge stvari krenuti nabolje. Spremite se za akciju jer kreće period uspona u karijeri. Slobodne Device će početi da se viđaju sa osobom koju su upoznale preko posla. Početak tajne ljubavne veze. Probavne smetnje.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Planetarni aspekti doneće vam važan poslovni sastanak. Uspeh u okviru uslužnih delatnosti i zdravstva. Slobodne Vage očekuje buran ljubavni period s brojnim prilikama. Upoznaćete privlačnu osobu u znaku Ovna. Bolovi u nogama.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Reorganizacija na poslu doneće nove elemente u radno okruženje. Međutim, to će vama doneti proširenje kruga dužnosti. Impulsivno reagujete na komentar partnera, a to danas može izazvati varnice i burnu raspravu. Promena dioptrije.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Strelčeve koji se bave trgovinom ili imaju privatni biznis očekuje povećani obim posla. Finansije se popravljaju. Odnos s partnerom mogu obeležiti nesporazumi. Imate potpuno različite stavove o bitnim stvarima. Moguće respiratorne infekcije.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Saradnja sa inostranstvom može se intenzivirati u ovom periodu. Očekuje vas rad na novom projektu. Odlučili ste da prekoračite granice prijateljstva sa osobom koju dugo znate. Uskoro slede sastanak i zbližavanje. Anksioznost.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolijama koje se bave kreativnim zanimanjem ili umetnošću ovaj dan donosi pohvale i priznanja za postignute rezultate. Ovaj dan vam donosi izazov, jer vam se sve više dopada osoba koja nije slobodna. Početak tajne veze. Variranje pritiska.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Glavna tema ovog dana su dogovori sa članovima vašeg tima. Pred vama je rad na novom projektu. Danas ćete imati veoma zanimljiv izlazak s prijateljima. Na zabavi možete upoznati osobu koja će vas potpuno fascinirati. Glavobolja.