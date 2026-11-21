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Jedna od čestih jezičkih nedoumica na koje nailazimo u svakodnevnom govoru i u pismenom izražavanju odnosi se na način na koji iskazujemo veliku zahvalnost. Je li "hvala mnogo" jedini ispravan način da to učinimo ili je dopušteno reći i "hvala puno"?

Ispravno je, ipak, i jedno i drugo.

Naime, reči "puno" i "mnogo" su sinonimi i mogu ravnopravno da se koriste kad želimo da iskažemo veću zahvalnost. U ovoj konstrukciji reč "puno" nema funkciju prideva, već priloga, pa poređenje s njegovom suprotnošću "prazno" nije relevantno.

Ovu razliku potvrđuje i Rečnik srpskoga jezika Matice srpske, u kom se reč "puno" navodi i kao prilog koji znači "u velikoj količini, u velikom broju, mnogo; vrlo, veoma".

Za prilog "mnogo" se objašnjava da označava veliki broj, količinu i obim nečega, kao i visok stepen ili intenzitet – jako, veoma, vrlo.

Dakle, pravilno je reći i "hvala mnogo" i "hvala puno" i nema potrebe da izbegavate bilo koji od ovih izraza, jer oba imaju isto značenje i mogu da se koriste za iskazivanje zahvalnosti.

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