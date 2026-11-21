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Inteligencija se ne meri samo znanjem i sposobnošću da rešimo problem. Važno je i kako procenjujemo situacije, donosimo odluke i reagujemo kada nas nešto izbaci iz takta. Upravo na tom polju tri horoskopska znaka često beleže slabije rezultate. Njihove reakcije znaju da budu brže od razuma, a kada ih preplave osećanja, teško im je da sagledaju stvari hladne glave.

Astrolozi ih zato svrstavaju među znakove koji ostavljaju utisak manje inteligentnih osoba. Ipak, svaki od njih ima i osobine zbog kojih nije pošteno da ih procenjujemo isključivo prema tim slabostima.

Rak: Emocije im često nadvladaju razum

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi su na vrhu ove neslavne liste zbog svoje izražene osetljivosti. Dovoljna je nečija nepromišljena primedba da je shvate lično, čak i kada za to nema pravog razloga. Umesto da zastanu i razmisle o onome što su čuli, često reaguju povređeno ili ljutito, a tek posle shvate da su možda preterali.

Njihova najveća slabost leži u tome što osećanjima daju prednost nad činjenicama. Kada donose važne odluke, teško odvajaju ono što zaista znaju od onoga čega se boje ili što priželjkuju. S druge strane, upravo im izražena emocionalnost omogućava da lako prepoznaju tuđe raspoloženje i pruže podršku ljudima do kojih im je stalo.

Strelac: Ponekad ne vidi ono što mu je pred nosom

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi vole da veruju sopstvenom osećaju za život i često imaju utisak da će se stvari nekako same posložiti. Zbog takvog pristupa znaju da zanemare detalje koji su drugima očigledni. Kada se suoče sa problemom, neretko pokušavaju da ga zaobiđu umesto da se uhvate ukoštac sa njim.

Njihova samouverenost ponekad može da ostavi utisak da ne razmišljaju dovoljno o posledicama sopstvenih postupaka. Ipak, Strelčevi imaju jednu važnu prednost: sposobni su da sagledaju širu sliku i povežu stvari koje drugima promaknu. Problem nastaje kada ih sopstveni optimizam uveri da ne moraju da provere ono što im se na prvi pogled čini sasvim jasnim.

Ovan: Brzina im je veća od promišljenosti

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovi su poznati po tome da ne vole dugo da razmišljaju pre nego što nešto preduzmu. Kada im se neka ideja učini dobrom, odmah kreću u akciju, a tek posle razmatraju da li je to zaista bio pametan potez. Upravo ih ta impulsivnost često dovodi u situacije u kojima moraju da popravljaju posledice sopstvenih odluka.

Iako su veoma snalažljivi i mogu brzo da pronađu rešenje kada se pojavi problem, emocionalna inteligencija nije im uvek jača strana. Teško im je da procene kako će njihove reči uticati na druge, naročito kada su ljuti ili nestrpljivi. Ovnovima zato ne nedostaje sposobnosti, nego im ponekad nedostaje ono najvažnije: nekoliko trenutaka razmišljanja pre reakcije.

(Kurir.rs/Story.hr)

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