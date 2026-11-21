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Paolo Bulgari, legendarni naslednik i dugogodišnji predsednik čuvene italijanske imperije luksuza, preminuo je u 89. godini. Naslednik čuvene juvelirske dinastije koji je luksuzni brend pretvorio u svetsku imperiju

Rođen je 8. oktobra 1937. godine u Rimu, a poticao je iz porodice čija je priča neraskidivo povezana sa istorijom italijanskog juvelirstva. Bio je unuk Sotirija Bulgarija, osnivača kompanije koja je od male zanatske radionice prerasla u jedan od najprepoznatljivijih svetskih brendova.

Od porodične radionice do vrha kompanije

U porodični posao uključio se još 1960. godine, radeći sa ocem Đorđom. Posebno se posvetio dragom kamenju i vremenom postao jedan od najcenjenijih stručnjaka u toj oblasti. Pored poslovnog angažmana, imao je izražen osećaj za estetiku i dizajn, što je značajno uticalo na prepoznatljiv stil kuće „Bulgari“.

Veliki preokret u njegovoj karijeri dogodio se 1984. godine, kada je postao predsednik upravnog odbora kompanije. Njegov brat Nikola preuzeo je funkciju potpredsednika, dok je operativno vođenje poslovanja povereno njihovom sestriću Frančesku Trapanu.

Tokom narednih decenija „Bulgari“ je proširio poslovanje daleko izvan tradicionalnog juvelirstva. Pored nakita, brend je počeo da razvija satove, parfeme, modne dodatke i kožnu galanteriju, a njegove prodavnice otvorene su u najvažnijim svetskim centrima luksuza.

Nakit koji su obožavale svetske zvezde

Prepoznatljiva estetika kuće „Bulgari“ zasnivala se na upotrebi dragog kamenja intenzivnih boja, žutog zlata i motivima inspirisanim antičkim Rimom i Grčkom.

Nakit ovog brenda nosile su brojne poznate ličnosti, a među njegovim najpoznatijim ljubiteljkama bila je i holivudska glumica Elizabet Tejlor.

Porodica Bulgari je 2011. godine prodala kontrolni udeo u kompaniji francuskoj luksuznoj grupaciji LVMH, u poslu vrednom oko 5,2 milijarde dolara. Time je završeno jedno važno poglavlje u istoriji porodičnog biznisa, koji je nastavio da posluje kao deo velike međunarodne grupacije.

Posvetio se obrazovanju i borbi protiv siromaštva

Iako je najveći deo života proveo u svetu luksuza i poslovanja, Bulgari je u kasnijim godinama sve više pažnje posvećivao društvenim temama, posebno obrazovanju i nejednakosti.

Zajedno sa suprugom je 2019. godine osnovao Fondaciju Paolo Bulgari, čiji je cilj podrška obrazovanju i stručnom osposobljavanju mladih, naročito u siromašnijim delovima Rima.

U svojim javnim obraćanjima isticao je da je obrazovno siromaštvo jedan od problema koji posebno pogađaju društvo i da mladima treba omogućiti bolje uslove za razvoj.

Jedan od projekata fondacije bila je obnova trga Largo Mengaroni u rimskom naselju Tor Bela Monaka. Projekat je završen u decembru 2023. godine, uz saradnju sa školama, udruženjima i gradskom upravom.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica, koja ga je opisala kao izuzetnu ličnost, ističući njegovu humanost i preduzetnički talenat.

Sahrana će biti održana u ponedeljak, 23. novembra, u 11 časova, u bazilici Santa Kroče in Đeruzaleme u Rimu.