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U Jakutiji jednom od najhladnijih naseljenih područja na svetu, brojne uobičajene aktivnosti zahtevaju dodatni napor ili dovijanje. Jedna od njih je i odlazak u toalet tokom zime što može da bude pravi izazov. Kada temperature padnu na minus 25, minus 40, pa čak i ispod minus 50 stepeni, obične svakodnevne navike izgledaju potpuno drugačije nego kod nas.

U gradovima, poput Jakutska, mnogi imaju moderne toalete u kućama i stanovima, dok se u selima i udaljenim naseljima i dalje koriste spoljne, drvene toalete.

U seoskim domaćinstvima često se koriste mali drveni toaleti u dvorištu, izgrađeni iznad jame. U njima nema vodokotlića ni klasičnog ispiranja, jer bi voda u cevima mogla da se zaledi i ošteti instalacije.

Oblače se kao da idu na ekspediciju

Pre nego što izađu iz kuće, oblače toplu zimsku odeću: debele pantalone, jakne, krznene kape, rukavice i čizme. Na velikoj hladnoći čak i kratko izlaganje nezaštićene kože može biti opasno.

Kada je toalet udaljen svega desetak metara od kuće, odlazak do njega može da traje duže nego sam boravak unutra

Odlaze tek kada moraju

Drveni toalet je mali, a vrata i zidovi štite od vetra. Ljudi uglavnom ne provode mnogo vremena unutra, već obavljaju šta treba i brzo se vraćaju u toplu kuću.

Na temperaturi od minus 25 stepeni to je neprijatno, ali na minus 40 ili 50 već postaje ozbiljan izazov.



Foto: Mladen ANTONOV / AFP / Profimedia

Šta se dešava sa otpadom?

U spoljnim toaletima otpad se sakuplja u jami ispod drvene konstrukcije. Tokom zime se smrzava, pa se sadržaj ne razgrađuje na isti način kao u toplijim krajevima.

Kada se jama napuni, ona se zatvara, a na drugom mestu može da se napravi nova. U nekim domaćinstvima postoje i druga rešenja za sakupljanje i odlaganje otpada

A šta ako imaju WC u kući?

U gradovima i modernijim kućama postoje toaleti u zatvorenom prostoru, ali je za njih potrebno pouzdano grejanje i vodovod koji neće zalediti. U nekim udaljenim naseljima ljudi i dalje koriste spoljne toalete ili privremena rešenja, čak i kada imaju relativno moderne kuće.





Zato je u Jakutiji odlazak u WC zimi često čitava mala logistička operacija: oblačenje, izlazak na ledeni vazduh, brz odlazak do drvene kućice i povratak u toplinu doma. A na temperaturama od minus 25 stepeni, to je samo jedan od mnogih svakodnevnih izazova života u jednom od najhladnijih krajeva planet