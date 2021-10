POGLEDAJTE RASKOŠNU PRAVOSLAVNU SVADBU ROMANOVIH: Prvo carsko venčanje u Rusiji posle 100 godina, verenica prešla u pravoslavlje

SANKT PETERBURG - Potomak dinastije Romanov, koja je vladala carskom Rusijom do revolucije 1917. godine, oženio se na ekstravagantnoj svečanosti u bivšoj carskoj prestonici Sankt Peterburgu.

Ceremonija je trajala dva dana, a počela je venčanjem velikog kneza Đorđa Mihailoviča Romanova i njegove italijanske verenice Rebeke Betarini.

Prošle godine, Betarinijeva je uzela prezime i prekrstila se u pravoslavlje.

Stotine gostiju iz Rusije i celog sveta došlo je u Sankt Peterburg da prisustvuju prvom plemićkom venčanju posle više od sto godina u jednoj od najpoznatijih lokacija tog grada – Katedrali Svetog Isaka.

Meet the Romanovs. Grand Duke George Mikhailovich and Victoria Romanovna Bettarini outside Saint Isaac’s Cathedral in Saint Petersburg. The day was billed as “the first marriage of a member of the Russian Imperial House of Romanov in Russia in over a hundred years.” #romanov pic.twitter.com/FYymYHo8in