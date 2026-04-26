Da li tanjire i čaše peru “nevidljivi vilenjaci”, ili ih kućni uređaj “zamenjuje” novim, identičnim posuđem - autor je odlučio da stane na kraj nagađanjima, pa je instalirao svetlo i kameru, prenosi Unilad.

Neobične nijanse

Autor neobičnog “eksperimenta” ističe da ga je oduvek interesovalo šta se dešava u unutrašnjosti mašine, pa se temeljno pripremio i pritisnuo “start”.

U početku je sve izgledalo očekivano - snažni mlazevi vode raspršuju se preko rotirajuće prskalice, a sudovi deluju sve čistije kako program odmiče.

Međutim, upravo ono što se pojavilo tokom pranja izazvalo je reakciju gledalaca - neočekivana boja tečnosti koja je unutra kružila.

Umesto bistre vode, mnogi su primetili nijanse braon i žute, što je izazvalo brojna pitanja o tome šta se zapravo vidi na snimku.

Različite teorije gledalaca

Autor nije dao konkretno objašnjenje, dok su korisnici iznosili različite teorije - neobične nijanse potiču od deterdženta, tragova gvožđa ili mangana iz vodovoda, pa do tvrdnji da su mašine za sudove same po sebi nehigijenske.

“Povezao je mašinu direktno na septičku jamu“, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Drago mi je da nisam jedini šokiran braon vodom “.

Bilo je i onih koji su izrazili brigu: “Nakon snimka se pitam da li mašina uopšte opere sudove“.

"Namešteno, ili je pokvarena"

Posebno je odjeknuo komentar bivšeg servisera:

“Pre nego što mašina počne, vidi se stajaća braon voda na dnu. To nije normalno. Radio sam kao serviser - ili je ovo namešteno radi reakcije gledalaca, ili je mašina pokvarena i ne izbacuje vodu“.

Šta je od svega navedenog istina - ostaje nepoznato.

VIDEO: Trik sa limunom za mašinu za sudove: