Slušaj vest

Valter Elias Dizni, poznat širom sveta kao Volt Dizni preminuo je 15. decembra 1966. godine. Bio je karikaturista, magnat i vizionar koji je postao simbol kulture severne Amerike 20. veka. Za Diznija se govorilo da je čovek pun snova, ambiciozan perfekcionista, a kreirao je Mikija Mausa.

Ko je bio Volt Dizni?

Pogledajte u galeriji fotografije Volta Diznija:

1/5 Vidi galeriju Valter Elias Dizni, poznat širom sveta kao Volt Dizni. Bio je karikaturista, magnat i vizionar Foto: IFTN / United Archives / Profimedia, Profimedia

Čuveni autor crtanih likova rođen je 5. decembra 1901. godine u Čikagu, kao četvrto dete Elajasa Diznija, stočara i voćara iz Misurija. . Porodica sa petoro dece se preselila u Kanzas kad je Volt napunio 10 godina, a ponovo su se vratili u Čikago gde je pohađao srednju školu.

Ipak, iako su njegovi crtaći obeležili detinjstvo generacija, za njegov život vezuje se mnogo kontroverzi, a mi vam u nastavku otkrivamo neke od njih.

Tajni agent

Volt Dizni i dirigent Feliks Mils sa „Mikijem Mausom" i „Pajom Patkom"

Pojedini biografi navode da je Dizni voleo svoju porodicu i posao, ali iznad svega svoju zemlju.

Videvši u Dizniju moćnog saveznika u borbi protiv sovjetskih simpatizera u šou biznisu, Edgar Džej Huver tadašnji šef FBI-a ga je vrbovao za službu. Dizni je postao Huverov najuticajniji doušnik.

Ni dan danas se ne zna o kome je sve Dizni dostavljao izveštaje Huveru i čije je karijere upropastio tim pre što su dokumenta o Dizniju i dalje strogo poverljiva.

Ratna propaganda

Pre nego što će postati posvećeni lovac na komuniste Dizni je nadgledao produkciju na stotine propagandnih filmova snimanih u periodu od 1942. do 1945. godine.

Većinu ovih ostvarenja publika nije mogla da vidi, tim pre što su bili namenjeni isključivo vojnicima.

Volt Dizni Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Najpoznatiji Diznijev propagandni film “Der Fuehrer’s Face” gde je u glavnoj ulozi bio Paja Patak koji teško izlazi na kraj sa stresom i komplikacijama koje u njegovom životu izaziva rat.

U filmu “Commando Duck” Paja Patak dobija ulogu akciong heroja kojem je pošlo za rukom da sam digne u vazduh japansku vojnu bazu.

Miki Maus nije bio prvi

Iako mu je Miki Maus, otvorio vrata u celom svetu, zanimljivo je da nije bio Diznijev prvi lik.Mikijev prethodnik, srećni zec Osvald, stvoren je dok je Dizni bio pod ugovorom sa Universal Picturesom.

Osvald Srećni Zec, popularni animirani lik koga je stvorio Ube Ert Iverks, a ne Ab Iverks, a poznat je po saradnji sa Voltom Diznijem

Kada je prekinuo saradnju sa ovom kućom, Dizni nije imao autorska prava i stoga je morao da stvori novog lika. Zanimljivo je da je njegov omiljeni lik, pak, bio Šilja.

Zamrznut?

Takođe, jedna od priča koja je godinama opšte prihvaćena u društvu je da je Volt Dizni zamrznut, te da će biti otopljen u jednom momentu.

Ipak, moraćemo da vas razočaramo jer ovaj medijski mag nije zamrznut, već je kremiran, po njegovoj poslednjoj želji. Pepeo je prosut u Kaliforniji.

