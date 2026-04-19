Petit-Beurre, jednostavan keks koji je obeležio detinjstvo mnogih generacija, u svom obliku krije veliku simboliku na koju niko i nikada nije obratio pažnju. Uprkos tome što ga se gotovo svi sećamo iz najranije životne dobi, malo ko zna šta zapravo predstavlja njegov prepoznatljiv oblik i mali detalji na površini.

Ovaj keks, čije ime sa francuskog znači upravo "mali maslac", potiče iz Francuskei danas je deo globalne poslastičarske tradicije - ali i mnogih domaćinstava širom Evrope, a pogtovo Srbije. Ipak, postaje još zanimljiviji kada saznamo šta simbolizuje taj čuveni oblik neravne površine i naglašenih ivica.

Petit Beurre keks Foto: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia

Simbolika oblika

Ako pažljivo pogledate Petit-Beurre, videćete da njegov dizajn nije slučajan - svaki element krije značenje povezano sa vremenom i prirodnim ciklusima:

24 keksa u pakovanju simbolizuju 24 sata u jednom danu

52 "zuba" na ivici predstavljaju 52 nedelje u godini

24 male rupice na površini opet podsećaju na svaki sat koji čini dan

četiri male "izbočine" u uglovima označavaju četiri godišnja doba.

Ovaj simbolični dizajn potiče iz 19. veka, a keks je osmislio Luj Lefevr u Nantesu. Inspiraciju je navodno pronašao u jednostavnom kuhinjskom podmetaču svoje bake.

Zbog svog jednostavnog, blagog ukusa i neutralne teksture Petit-Beurre se lako uklapa u brojne slatke i slane kombinacije - od grickanja uz mleko do kolača koji se ne peku.

