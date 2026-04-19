Slušaj vest

Ako se ne prepoznajete ni među milenijalcima ni u generaciji Z, možda pripadate posebnoj grupi - zilenijalcima. Na internetu već godinama traje prepucavanje između milenijalaca i generacije Z, a i sasvim bezazlene stvari, poput izbora čarapa, kroja farmerica ili frizure, pretvorile su se u svojevrsno bojno polje na kom se od svih očekuje da zauzmu stranu.

Ni navike na društvenim mrežama nisu izuzetak. Milenijalcima se često podsmevaju zbog preterano uređenih fotografija na Instagramu, dok generacija Z radije snima i pleše za TikTok. Međutim, šta ako se istovremeno prepoznajete u obema grupama, a opet ne pripadate ni jednoj do kraja?

Upoznajte zilenijalce.

Ko su oni?

Iako se granice među generacijama razlikuju u zavisnosti od izvora, milenijalcima se obično smatraju oni rođeni između 1981. i 1996. godine,dok generaciji Z pripadaju rođeni od 1997. do 2012.Zilenijalci su, međutim, svojevrsna "mikrogeneracija" na međi tih dveju grupa.

U zilenijalce se najčešće ubrajaju ljudi rođeni otprilike između 1992. i 1999. godine, iako ne postoji jedinstvena granica oko toga ko tačno pripada toj mikrogeneraciji. Sve zavisi od izvora, pa neki smatraju da su to oni rođeni od 1993. do 1998, dok drugi granicu pomeraju i na sredinu 1990-ih, na primer od 1995. nadalje.

Reč je o generaciji koja u sebi spaja obeležja i milenijalaca i generacije Z. Dovoljno su stari da se sećaju MSN-a, ranih dana Fejsbuka i milenijalske opsesije Harijem Poterom ili serijom Girls, ali su ujedno odrastali uz digitalne platforme koje danas najviše povezujemo s generacijom Z.

Među poznatim osobama koje se često svrstavaju među zilenijalce spominju se Zendeja, Tom Holand, Dua Lipa, Timoti Šalame, Sirša Ronan, Kajli Džener i Džejkob Elordi, odnosno zvezde rođene sredinom i krajem 1990-ih, koje po godinama i kulturnim referencama pripadaju prelazu između milenijalaca i generacije Z.

Zendeja Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najbolje od oba sveta

Biti na granici dveju generacija koje se stalno prepiru oko toga ko je više "krindž" može biti pomalo zbunjujuće, ali takav položaj ima i svojih prednosti. Nedavno istraživanje sugeriše da su upravo ljudi rođeni između 1992. i 1999. možda imali sreću da odrastaju u najboljem od oba sveta kad je reč o tehnološkom razvoju.

Kao poslednja generacija koja pamti detinjstvo pre potpune dominacije interneta i društvenih mreža, zilenijalci se još sećaju video-klubova, ograničenog vremena na porodičnom računaru s dial-up internetom i vremena kada se prijatelju jednostavno došlo pred kuću i pozvonilo na vrata.

Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

Mnogi bi rekli da je to bilo znatno bezbrižnije iskustvo od današnjeg sveta "brainrot" mimova, Skibidi Toileta i sve slabije sposobnosti kritičkog razmišljanja bez pomoći veštačke inteligencije.

Istovremeno, zilenijalci su svoje formativne godine proveli prateći tehnološke promene iz prve ruke. Odrastali su u vreme kada su obični mobilni telefoni postajali pametni telefoni, kada su se društvene mreže s računarskih ekrana selile na mobilne telefone i kada je Spotify istisnuo iPod. Zbog toga su tehnologiji uspeli da se prilagode gotovo bez teškoća, na način na koji njihovi roditelji, pa čak i deo starijih milenijalaca, često nisu.

Čini se, dakle, da su zaista izvukli najbolje iz oba sveta, a s tim se slažu i mnogi korisnici društvenih mreža. "Iskreno, imam utisak da je život postajao sve toksičniji kako je tehnologija napredovala", napisala je jedna osoba u nedavnoj objavi na Instagramu. Druga je dodala: "Imam osećaj da smo mi poslednji koji su doživeli ono najbolje od života." Treća je zaključila: "Definitivno najbolja generacija."

Video: Ko predstavlja novu generaciju milijardera u svetu