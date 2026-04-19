Priča o princezi Jasmin Murat predstavlja modernu bajku koja spaja bogatu istoriju Napoleonovog doba sa savremenim angažovanjem u kulturi i dizajnu. Kao supruga Žoakima, princa od Pontekorva, ona je ključna figura jedne od najpoznatijih francuskih aristokratskih porodica.

Od Alžira do aristokratije iz Pariza

Jasmin je rođena 23. februara 1982. godine u Anabi, u Alžiru. Njen put ju je vodio do samog vrha evropskih elitnih krugova, gde danas predstavlja novu generaciju porodice Murat, koja potiče od slavnog maršala Žoakima Murata, Napoleonovog zeta.

Porodica i kraljevska venčanja

Njen brak sa princom Žoakimom obeležen je dvema ceremonijama koje su privukle veliku pažnju javnosti:

Građansko venčanje obavljeno je 5. marta 2021, dok je veličanstvena religiozna ceremonija održana 22. oktobra 2022. u katedrali Saint-Louis-des-Invalides u Parizu.

Par ima dvoje dece, princa Žoakima Žorža Lorana Napoleona (rođenog 2021) i princezu Elizu Murat (rođenu 2023).

Uloga, stil i umetnost

Princeza Jasmin nije samo nosilac titule, već i aktivna članica društva. Aktivna je kao kuma (Marraine) Fondacije „Eugène Napoléon“ i uključena je u organizaciju „Rayonnement Français“.

Poznata po svom istančanom ukusu, Jasmin je sama dizajnirala unikatnu tijaru za svoje venčanje, ukrašenu biserima, dijamantima i centralnim smaragdom. Njena puna titula glasi Njeno Kraljevsko Visočanstvo princeza Jasmin Murat, princeza od Pontekorva.

Princeza Jasmin Murat uspešno balansira između uloge majke dvoje dece i ambasadorke Napoleonovog nasleđa. Njena sposobnost da spoji tradiciju sa sopstvenim umetničkim talentom, poput dizajna unikatnog nakita, čini je jednom od najzanimljivijih figura savremenog evropskog plemstva.

Njen osebujan stil i posvećenost očuvanju francuske kulture čine je pravim primerom moderne plemkinje 21. veka.