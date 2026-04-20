Dugo izgubljeni tajni dnevnici „Hitlerove engleske devojke“ razotkriveni su, a sa njim i brojne tajne koji otkrivaju pojedinosti iz života Adolfa Hitlera.

U izdavačkom poduhvatu svetskih razmera, kožom povezani žurnal aristokratkinje Juniti Mitford (Unity Mitford) otkriva nove uvide u život diktatora koji je široko ozloglašen kao najzliji čovek u istoriji a kojeg je ona obožavala.

Juniti Mitford Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Juniti Mitford bila je Hitlerova ljubavnica

Jedna od poznatih sestara Mitford, Juniti je u svom tečnom rukopisu pisala hvalospeve o nacističkom monstrumu. Decenijama nakon što su istoričari izgubili trag njenim dnevnicima. Mlada lepotica iz više klase skandalizovala je britansko društvo svojim dodvoravanjem Hitleru i postajanjem bližom njemu nego bilo koji drugi Britanac.

Tajne njihove neobične veze poveravala je svom dnevniku tokom pet godina koje su prethodile Drugom svetskom ratu.

Ovaj dragoceni zapis nikada ranije nije viđen do ekskluzive koju je prošle godine objavio Dail Mail je u mogućnosti da ga prvi put predstavi javnosti.

Dnevnici su prepuni intimnih i užasavajućih otkrića o Hitleru i Engleskinji koja je postala njegova poltronska poverenica.

Dok je planirao globalni pokolj, pričalo se da se Hitler u društvu ove stasite plavokose lepotice visoke 183 cm „ponašao kao sedamnaestogodišnjak“.

Prošle su 42 godine od zloglasnog debakla sa „Hitlerovim dnevnicima“, kada su nemački izdavač magazina Stern i njegov britanski partner The Sunday Times bili prevareni da objave žurnale koje je navodno napisao nacistički vođa, a koji su odmah razotkriveni kao drski falsifikati.



Jedan od vodećih svetskih stručnjaka za Juniti, istoričar i njen biograf Dejvid Prajs-Džons, rekao je: „Uveren sam da su pravi.“

Neviđeni 80 godina, Junitini dnevnici obuhvataju period od 1935. do 1939. godine i hronološki beleže neverovatnih 139 susreta sa Hitlerom, čiji je monstrumski režim ubio šest miliona Jevreja u Holokaustu. Kao vatreni poklonik nacista, plemenita Juniti Mitford obožavala je podlog diktatora kojeg je nepogrešivo nazivala „Firerom“ ili „On“ i „Njega“ (velikim slovom), kao da je božanstvo.

Tajni dnevnik Juniti Mitford istražuje jezivu mržnju prema Jevrejima koju je delila sa Hitlerom

Toliko zanesena da se preselila u Minhen sa 20 godina kako bi opsesivno uhodila nacističkog vođu, uvukla se u njegovu izopačenu naklonost, čineći Hitlerovu ljubavnicu Evu Braun zelenom od ljubomore.

Crni kožni žurnal, dimenzija 19 cm sa 12 cm, prvi put razotkriva da je Juniti gotovo sigurno bila seksualno aktivna dok se družila sa vodećim nacistima u Nemačkoj. Ovo otvara primamljivu mogućnost o tome da li je imala seksualnu vezu sa samim Firerom, koji je bio 25 godina stariji od nje. Njeni dnevnici ogoljavaju njihovu rastuću strast dok je Juniti bila prihvaćena u unutrašnji krug nacista u ključnim mesecima koji su vodili do rata.

Dok su se njeni sugrađani Britanci pripremali za vrhunsku žrtvu, ova aristokratkinja koja je rođena u Londonu, ali začeta u kanadskom gradu Svastika imala je mesto u prvom redu u Nemačkoj.

Juniti Mitford Foto: SZ Photo / SZ-Photo / Profimedia

Tajna poslednjeg zapisa i noć kada se ubila

Poslednji zapis u njenom dnevniku datiran je 1. septembra 1939. godine, na dan kada je Nemačka napala Poljsku. Dva dana kasnije, kada je objavljen rat, Juniti – 25-godišnja ćerka lorda Redesdejla i bliska rođaka Klementine, supruge ser Vinstona Čerčila bila je toliko očajna zbog perspektive da njena domovina i njena voljena nacistička Nemačka zarate, da je pucala sebi u glavu u minhenskom parku Engleska bašta. Nije uspela da se ubije, iako je ostala sa oštećenjem mozga, a metak je ostao zaglavljen u njenoj lobanji. Vratila se u Britaniju, gde je umrla 1948. godine, u 33. godini.



U fascinantnim detaljima, dnevnik hronološki beleži kako se od opsednute progoniteljke najgoreg čoveka na svetu pretvorila u njegovu opčinjenu poverenicu. I kao što će ova revolucionarna serija Mail-a otkriti narednih dana, ona se, po svemu sudeći, ni na trenutak nije pokajala zbog toga. Dana 9. februara 1935. godine, kada je prvi put srela Hitlera koji ju je pozvao za svoj sto u restoranu, zapisala je: „Najdivniji dan u mom životu.“