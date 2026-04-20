Priča o Huani Mariji ostaje jedna od najupečatljivijih priča o preživljavanju u istoriji Severne Amerike. Poznata kao „Usamljena žena sa ostrva San Nikolas“, živela je u potpunoj izolaciji skoro 18 godina nakon što su preostali pripadnici plemena Nikoleno uklonjeni sa ostrva 1835. godine i odvedeni na kopno Kalifornije. Skoro dve decenije preživljavala je sama na ovom vetrovitom ostrvu, dok se svet izvan njega dramatično menjao.

Južna Kalifornija je bila centar hrišćanskih misionara i mnogi od ovih starosedelaca pridružili su se sistemu misija kao preobraćenici. Nikolenosi su poslednji napustili svoje ostrvo. Godine 1811. pretrpeli su svirep masakr od strane lovaca na morske vidre sa Aljaske (Kodijaka), koje su unajmili ruski trgovci krznom. Taj napad i bolesti desetkovali su njihovu populaciju. Godine 1835, preostalih 200–300 Nikolenosa pridružilo se posadi meksičkog broda po imenu Peor es Nada i preselilo se na kopno. Huana Marija im se, međutim, nije pridružila.

Nije sasvim jasno zašto nije otišla sa poslednjim pripadnicima svog naroda. Prema legendi, odvedena je na brod, ali je iskočila i otplivala nazad do obale kako bi bila sa svojom bebom. Ipak, mnogi istraživači su odbacili ovaj izveštaj kao dramatizovano predanje.

Živela na pustom ostrvu, sin joj tu i preminuo

Tokom tih godina, Huana Marija se u potpunosti oslanjala na svoje poznavanje kopna i mora. Lovila je foke i patke, sakupljala hranu sa obale i izrađivala alat potreban za svakodnevno preživljavanje. Jedan od najneverovatnijih zabeleženih detalja o njenom životu bila je haljina koju je napravila od zelenog perja kormorana, pažljivo sašivenog u celinu. Njena otpornost omogućila joj je da živi u okruženju koje bi većini ljudi bilo gotovo nemoguće da izdrže sami.

Marija je na ostrvu živela još 18 godina. Deo tog vremena provela je sa svojim sinom, pre njegove prerane smrti u nesreći sa čamcem. Ostatak vremena na ostrvu provela je u potpunoj izolaciji. Nakon preseljenja Nikolenosa, priče o usamljenom postojanju Huane Marije na ostrvu proširile su se lučkom oblasti Santa Barbare. Bilo je pokušaja da se dovede na kopno, koje su verovatno finansirali lokalni misionari, ali ona nikada nije bila pronađena.

Godine 2012, arheolozi su došli do onoga što su mnogi opisali kao zapanjujuće otkriće pećine na ostrvu koja je blisko odgovarala opisima njenog doma. Unutra su istraživači pronašli tragove njenog života, uključujući alat i artefakte pohranjene u kutiji od sekvoje. Ovi nalazi ponudili su retke fizičke dokaze o ženi koja je dugo postojala uglavnom u legendama i usmenom predanju.

Potraga za misterioznom ženom

Godine 1853, lovačka ekspedicija predvođena kapetanom Džordžom Nideverom isplovila je ka ostrvu San Nikolas, gde je njegova posada neočekivano naišla na Huanu Mariju tokom svoje mesečne posete. Prema studijama zasnovanim na usmenim predanjima koja su prikupili rani istraživači, Nideverova posada je pronašla tragove njenog prisustva poslednje noći boravka na ostrvu. Zbog toga je kapetan Nidever odlučio da odloži povratak i potraži ovu misterioznu ženu. Otkrili su je sledećeg dana, kako se krije u visokom grmlju, tiho posmatrajući posadu.

Nidever je zatražio od Malkijaresa, Indijanca koji je bio član njegove posade, da pokuša da komunicira sa njom. Otpevala je kratku pesmu koju je Malkijares uspeo da zapamti iako nije razumeo njen jezik. Pesma ove žene je na kraju prevedena: „Odlazim zadovoljna, jer vidim dan kada želim da odem sa ovog ostrva.“

Žena je potom posadi ponudila divlji luk koji je pekla.

Kako je izgledao Marijin život

Huana Marija je živela u kolibi delimično napravljenoj od kitovih kostiju, a koristila je i obližnju pećinu. Preživljavala je hraneći se sušenim mesom, a vreme na ostrvu je beležila urezima na štapu. Kada se posada kapetana Nidevera vratila u Kaliforniju, Huana Marija je pošla sa njima. U Santa Barbari, Huana Marija je živela u domu kapetana Nidevera sa njegovom suprugom Marijom, koja je bila Špankinja. Činilo se da su se dve žene dobro slagale uprkos jezičkoj barijeri.

Huana Marija je mnogo vremena provodila na zadnjem tremu kuće, odakle je mogla da posmatra more. Primila je brojne posetioce, uključujući i nekoliko pripadnika naroda Čumaš, koji su joj na poklon donosili voće. Zabeleženo je da je volela konje i da je bila fascinirana svojim novim okruženjem u Santa Barbari. Rani zapisi sugerišu da nije mogla da komunicira sa drugim starosedeocima jer su dijalekti bili previše različiti. Međutim, novije studije su otkrile da je mogla da komunicira, makar minimalno, sa najmanje troje do četvoro Indijanaca koji su dovoljno poznavali njen maternji jezik.

„Priča koju je prenela bila je da je ostala kako bi bila sa svojim sinom... i da su živeli zajedno nekoliko godina“, rekao je Stiven Švarc, arheolog mornarice koji je proveo 25 godina proučavajući domorodačke artefakte pronađene na San Nikolasu.

„Jednog dana dečak je pecao u čamcu, došlo je do nekog poremećaja, čamac se prevrnuo i dečak je nestao“, verovatno kao žrtva napada ajkule, spekuliše Švarc. Nakon sinovljeve smrti, Huana Marija je ostala zaista sama, što je možda bio razlog zašto je bila voljna da napusti ostrvo Nideverovim brodom. Verovalo se da je, u vreme dolaska u Santa Barbaru, Huana Marija bila poslednji živi pripadnik naroda Nikoleno. Ali studija iz 2016. godine ušla je u trag najmanje četvorici Nikolenosa u Los Anđelesu nakon migracije 1835. godine.

Jedan od njih je kršten kao Tomas u petoj godini, kasnije se oženio i dobio sina, i živeo je najmanje osam godina nakon što je Huana Marija stigla u Santa Barbaru.

Huana Marija je umrla 19. oktobra 1853. godine, samo sedam nedelja nakon dolaska u Santa Barbaru, verovatno od dizenterije. Primila je uslovno krštenje koje je omogućilo da njeno ime bude zavedeno u crkvene knjige, a sahranjena je u grobnici porodice Nidever u Misiji Santa Barbara. Možda nije bila poslednja iz svog naroda, ali je verovatno bila poslednja osoba koja je govorila jezikom Nikolenosa.

Njena neverovatna priča kasnije je inspirisala čuveni roman "Ostrvo plavih delfina". Kada je Huana Marija konačno dovedena na kopno 1853. godine, opisana je kao dostojanstvena i nepokolebljiva žena. Tragično, nakon godina izolacije, njen imuni sistem nije mogao da izdrži nove bolesti i umrla je samo sedam nedelja nakon što je napustila ostrvo. Danas se njen život pamti kao moćan simbol izdržljivosti i duboke istorije autohtonih naroda Kalifornije.