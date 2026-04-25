Boja usana omogućava da se u vanrednim situacijama lakše uoče članovi posade u avionu, čak i u otežanim uslovima osvetljenja. To je rešenje koje može biti važno tokom evakuacije ili pružanja prve pomoći.

Zašto stjuardese nose crveni karmin?

Heder Pul, bivša stjuardesa sa dvadeset godina iskustva, u knjizi "Cruising Attitude" objašnjava da je intenzivna boja usana nekada imala ključnu ulogu za bezbednost na letu.

U vanrednim situacijama, kada u kabini vlada buka i haos, putnici često ne mogu da čuju uputstva posade. Pul ističe da je jarka crvena boja karmina olakšavala putnicima da čitaju poruke sa usana stjuardesa, što je moglo biti presudno za njihovo usmeravanje ka izlazima za nuždu ili spasilačkoj opremi.

Stjuardesa takođe naglašava da crveni karmin nije imao samo praktičnu, već i simboličnu ulogu - trebalo je da istakne autoritet posade i učvrsti njihovu poziciju kao osoba odgovornih za bezbednost putnika.

Stjuardesa Foto: Shutterstock/Kostiantyn Voitenko

Stroga pravila izgleda u avio-kompanijama

Crveni karmin je samo jedan deo imidža koji, kako navode stjuardese, strogo regulišu avio-kompanije. Kat Kamalani, stjuardesa koja radi u SAD, otkrila je na svom Tik-Tok profilu da prevoznici nameću detaljna pravila o izgledu - od boje kose, preko šminke, do izbora obuće i torbi.

Ipak, Sidni Anistin, koja ima više od 20 godina iskustva, tvrdi da je crveni karmin pre svega stvar stila, a ne bezbednosni zahtev.

- Nikada nisam čula da neko kaže da ga nosimo iz tog razloga - rekla je u intervjuu za Reader’s Digest.

Slično mišljenje deli i Kristine Eksteine-Nizka, koja ističe da u kompanijama poput Emirates crveni karmin predstavlja deo uniformisanog izgleda.

- Emirates čak organizuje obuke iz šminkanja za svoje stjuardese kako bi ispunile propisane standarde izgleda - dodaje ona.

(Kurir.rs/Blic)

