Slušaj vest

Prava drama odigrala se ispred jedne kuće kada je vozačdostave ostao zarobljen u sopstvenom kombiju, a samo zahvaljujući prisebnosti jedne žene izbegnute su teže posledice.

Nestanak koji je probudio sumnju

Vozač dostave kompanije DPD uredno je parkirao vozilo ispred kuće i unapred najavio svoj dolazak primaocu. Međutim, kako se nije pojavljivao na vratima, žena je postala sumnjičava i odlučila da proveri šta se dešava.

Ubrzo je ugledala kombi i začula glas iznutra, muškarac je dozivao pomoć.

ilustracija Foto: Shutterstock

Zarobljen bez izlaza

Ispostavilo se da je vozač ostao zaglavljen u tovarnom prostoru, a vrata nisu mogla da se otvore. Žena je odmah pokušala da mu pomogne, ali ni bočna ni zadnja vrata nisu popuštala.

Kroz jedva primetnu pukotinu na zadnjim vratima uspela je da mu doturi vodu i nešto hrane, pokušavajući da ga održi dok ne stigne pomoć.

Drama koja je zahtevala intervenciju

Shvativši da sama ne može ništa da učini, pozvala je nadležne službe. Policija i vatrogasci brzo su stigli na lice mesta i započeli zahtevnu akciju spasavanja.

Prema rečima Petera Špeta, zamenika šefa vatrogasne službe u Idar-Oberštajnu, problem je nastao kada su se vrata verovatno zalupila usled naleta vetra.

„Vozilo je bilo starije, a vrata blago iskrivljena, zbog čega se nisu mogla otvoriti ni iznutra ni spolja“, objasnio je on.

Teška borba sa vratima

Vatrogasci su pokušavali da reše situaciju uz minimalnu štetu na vozilu, ali su na kraju morali da pribegnu odlučnijim metodama.

„Klizna vrata su bila deformisana. Uspeli smo da odvrnemo šarku i napravimo dovoljno prostora da ih otvorimo“, rekli su pripadnici službe.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Srećan kraj posle sat vremena

Nakon gotovo sat vremena provedenih u zarobljeništvu, vozač je konačno izvučen na slobodu. Srećom, prema policijskim izveštajima, nije zadobio nikakve povrede.

Ova neobična situacija mogla je da se završi mnogo gore, ali je brza reakcija žene i efikasna intervencija spasilačkih službi sprečila tragediju.

(Kurir.rs/Telegraf)