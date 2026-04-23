Slušaj vest

Pravila ponašanja u kupatilu kreću se od osnovnih pravila koja se ne dovode u pitanje (kao što je spuštanje daske nakon upotrebe) do onih koja se i dalje raspravljaju – poput toga da li toalet papir treba motati preko ili ispod. Međutim, jedno od najčešće spornih pitanja i dalje se tiče naizgled bezopasnog daske za WC šolju.

Mnogi su čuli savet da se daska spusti pre ispiranja, ali dilema ostaje – da li je zaista problem ako se daska ostavi podignuta kada se WC šolja ne koristi? Da li je to samo estetski problem ili ozbiljan zdravstveni rizik?

Foto: Shutterstock

Naučna novinarka Liza Lombardi, koja za Riders Dajdžest pisala o mikroorganizmima i njihovom uticaju na zdravlje, razgovarala je sa mikrobiologom Džejsonom Tetrom, poznatim kao „Germ Guy“, kako bi dobila jasan odgovor na pitanje – da li treba da držimo dasku za WC šolju zatvorenu kada se ne koristi?

Zašto je važno držati poklopac zatvoren prilikom ispiranja

Stručnjaci upozoravaju da ispiranje WC šolje sa otvorenim poklopcem oslobađa mikroskopske čestice urina i fecesa u vazduh.

„Ova pojava je poznata kao 'oblak toaleta', odnosno aerosolizovane kapljice koje sadrže bakterije i viruse. Prilikom ispiranja sa otvorenim poklopcem, ove čestice se mogu proširiti i do dva metra od WC šolje“, objašnjava Tetro.

Spuštanje poklopca pre ispiranja značajno smanjuje njihovo širenje u prostoriji.

Vošleti mogu uključivati niz naprednih funkcija Foto: Shutterstock

Iako zaštita nije potpuna, razlika je merljiva – studija iz 2020. godine pokazala je da zatvoren poklopac može smanjiti prisustvo bakterijskih aerosola i do 50 procenata.

Da li poklopac treba držati zatvorenim čak i kada se toalet ne koristi? Kratak odgovor je – da.

„Zatvoreni poklopac sprečava potencijalno širenje kontaminacije“, kaže Tetro. „Iako se većina prskanja dešava tokom ispiranja, neke bakterije mogu ostati prisutne nakon toga.“

Bez obzira na higijenu doma, toalet je prirodno okruženje sa velikim brojem mikroorganizama. Može sadržati viruse poput norovirusa, ali i bakterije poput E. coli i C. difficile.

Kako se bakterije šire kada se toalet ne koristi

Ilustracija Foto: Rawf8 / Alamy / Alamy / Profimedia

Na prvi pogled deluje nelogično da se klice šire kada se toalet ne koristi, ali postoji „posrednik“ – kućni ljubimci.

Psi, a ponekad i mačke,mogu toalet videti kao izvor vode. Međutim, to nosi rizike. Unošenje kontaminirane vode može izazvati gastrointestinalne infekcije kod životinja, a indirektno i kod ljudi.

Ako pas dođe u kontakt sa bakterijama kao što je E. koli, a zatim liže ruke ili lice vlasnika, postoji realna mogućnost prenošenja infekcije.

Da li je rizik veći kada je neko bolestan? Da – i to značajno.

U slučaju da neko u domaćinstvu ima norovirus, koji izaziva povraćanje i dijareju, mora se povećati oprez. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), kontaminirani toaleti mogu biti jedan od načina na koji se virus može širiti.

Pored držanja poklopca toaleta spuštenog, preporučuje se i redovna dezinfekcija WC šolje i površina u kupatilu.

Dodatni razlog koji mnogi ljudi ne znaju

Foto: Natalya Danko / Panthermedia / Profimedia

Pored higijene, postoji još jedan manje poznat razlog za držanje poklopca spuštenog – kontrola vlažnosti.

„Otvoren poklopac može doprineti povećanoj vlažnosti u kupatilu“, objašnjava Tetro. Pošto je vlažnost idealno leglo za buđ, svaka mera koja je smanjuje ima smisla.

Kako održavati dodatnu higijenu u kupatilu

Stručnjaci takođe preporučuju dodatne korake:

Dva puta isprati vodu nakon veće nužde – smanjuje koncentraciju bakterija u vodi

Redovno čistiti površine – sudoperu, ručke i dasku WC šolje

Dezinfikovati jednom nedeljno – proizvodima na bazi izbeljivača

Ako je neko u kući bolestan, preporučuje se dodatna pažnja:

četka za wc šolju Foto: Dimitar Gorgev / Alamy / Profimedia

Koristite rukavice za jednokratnu upotrebu

Čistite papirnim ubrusima i pravilno ih odložite

Napravite rastvor (5 kašika izbeljivača na 3 litra vode)

Ostavite da deluje najmanje 5 minuta

Ispirajte i operite toplom vodom i sapunom

