Dnevni horoskop za 27. april. Šta horoskopske znake očekuje ovog ponedeljka otkrivamo u detaljnoj astro prognozi.

OVAN

Ako ste bili u svađi s nekim iz kolektiva, sada vas očekuje prilika da nađete kompromis. Lepo se slažete s voljenom osobom i uživate u trenucima koje provodite zajedno. Ne bi trebalo da bude problema sa zdravljem.

BIK

Moguće je da ćete prilično brzopleto doneti veoma važnu poslovnu odluku i da ćete se kasnije zbog toga kajati. Današnji dan je povoljan za ljubav. Pred vama je dosta lepih promena. Skloni ste prehladi.

BLIZANCI

Generalno ste zadovoljni poslovnom situacijom, možete očekivati da će vam sudbina biti naklonjena. Izuzetno zanimljivo poznanstvo je pred vama, kao i povoljna prilika za započinjanje nove veze. Nemate problema sa zdravljem.

RAK

Obaveze vam se gomilaju i nije vam lako da sve zadržite pod kontrolom. Svesni ste da situacija između vas i voljene osobe nije dobra, ali ne znate na koji način da je promenite. Moguća je nesvestica.

LAV

Danas vam uspeva da ostvarite sve svoje poslovne planove. Nalazite rešenje za sve probleme. Iako vam se činilo da ste našli idealnog partnera, otkrićete da je ipak u pitanju osoba koja vam ne odgovara sasvim. Moguća je vrtoglavica.

DEVICA

Moguće je da ćete ostvariti poslovnu saradnju koja će se pokazati kao vrlo važna na duže staze. Uživate u slobodi i niste spremni za početak nove ljubavne veze. Mogući su problemi sa stopalima.

VAGA

Povoljan je dan za rešavanje nekih administrativnih pitanja, kao i za sve vrste sudskih postupaka. U ovom periodu vas izjeda ljubomora, pa odnos s voljenom osobom postaje prilično loš. Skloni ste upalama.

ŠKORPIJA

Danas vam rešenje nekog problema dolazi sasvim lako i neočekivano. Sreća će biti na vašoj strani. Provešćete romantičan dan s voljenom osobom. Očekuje vas prilika za lep ljubavni razgovor. Posetite lekara radi kontrole.

STRELAC

Iako imate veoma mnogo obaveza, to vam ne predstavlja problem jer ste spremni da se posvetite poslu. Uskoro ćete ući u novu vezu sa osobom koja će vam pokazati da želi nešto ozbiljno. Povećajte unos vitamina i tečnosti.

JARAC

Danas nećete biti zauzeti koliko ste inače i uspećete da nađete malo slobodnog vremena. Od partnera dobijate sve što vam je potrebno i osećate se dobro pored njega. Imate mnogo pozitivne energije.

VODOLIJA

Za sve osobe rođene u ovom znaku koje se bave privatnim poslom današnji dan je izuzetno povoljan što se tiče finansija. Spremni ste za važne odluke s voljenom osobom. Očekuje vas povoljan period. Dobro se osećate.

RIBE

Došlo je do prezasićenja i spremni ste da menjate posao. Osećate da vam je promena neophodna. Možete očekivati da ćete upoznati osobu koja će vam biti veoma značajna u budućnosti. Sinusi su vam osetljivi.

