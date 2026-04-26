Sezona roštiljanja je počela! Ali posle uživanja često dolazi i najgori deo – čišćenje zagorele rešetke. Ili možda ipak ne mora tako? Postoje jednostavni trikovi koji ovaj posao čine mnogo lakšim.

Bilo da roštiljate na terasi, balkonu ili u dvorištu, čista rešetka je ključ dobrog ukusa mesa i povrća. Pre nego što posegnete za žičanom četkom, probajte ove proverene kućne metode koje uklanjaju masnoću i naslage bez mnogo truda.

Trik sa lukom

Prepolovite luk, nabodite ga na viljušku za roštilj i istrljajte još toplu rešetku.

Toplota i sok od luka pomoći će da se i najtvrdokornije naslage lakše skinu, dok luk ujedno deluje kao prirodni dezinfekciono sredstvo.

Mešavina sirćeta i šećera

Za jače zaprljane rešetke, ovaj trik daje odlične rezultate.

Blago zagrejte rešetku, a zatim pomešajte:

200 ml jabukovog sirćeta

2 kašike šećera

Sipajte u bočicu sa raspršivačem i poprskajte prljave delove. Kada se ohladi, samo prebrišite vlažnom krpom – i rešetka će biti kao nova.

Soda bikarbona kao saveznik

Soda bikarbona je pravi hit u domaćinstvu, pa i kada je u pitanju čišćenje roštilja.

Stavite ohlađenu rešetku u veću posudu, pospite sodom i nalijte vodu da je prekrije. Tokom noći, smesa razlaže masnoću.

Ujutru je dovoljno samo da prebrišete krpom.

Kako da se hrana ne lepi

Postoji i jednostavan trik da sprečite lepljenje hrane.

Pre nego što stavite meso ili povrće na roštilj, istrljajte rešetku prepolovljenim sirovim krompirom.

Skrob iz krompira stvara tanak zaštitni sloj koji sprečava lepljenje, olakšava okretanje hrane i kasnije čišćenje.

Uz ove jednostavne trikove, roštiljanje ostaje uživanje – bez napornog ribanja posle.

