Mentalista Oz Perlman otkrio je šta je pisalo na papiru koji je pokazao Melaniji Tramp i portparolki Bele kuće Karolini Levit u viralnom videu snimljenom neposredno pre pucnjave na Večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu. Događaj, održan u subotu, 25. aprila, prekinut je nakon što je naoružani čovek pokušao da probije bezbednosni kontrolni punkt u hotelu Hilton u Vašingtonu.

Trik dogovoren iza scene

Perlman je američkim medijima rekao da je sve počelo iza scene, kada mu je Karolina Levit rekla da ga izaziva da pogodi ime svoje nerođene ćerke. Kako je objasnio, razgovarali su o deci, jer oboje imaju decu, a onda ga je pitala da li može da pogodi kako bi nazvala bebu.

Pošto je predsednik Donald Tramp stizao u tom trenutku, ostavili su trik za kada se pojave pred publikom.

Melanija reaguje na ime na papiru

Kada je izašao na scenu, Perlman je prvo pozdravio Donalda i Melaniju Tramp, a zatim je počeo trik usmeren ka Karolini Levit. Kako je objasnio, pokušavao je da pogodi ime nerođene devojčice slovo po slovo.

U trenutku koji se vidi na snimku, Perlman je napisao ime na papiru, pokazao joj ga i pitao da li ga je pogodio. Tada je, kako je rekao, Melanija Tramp bila iznenađena i reagovala na ono što je videla.

Ime koje je napisao je otkriveno

Perlman je dodao da je dobio dozvolu od Karoline Levit da javno otkrije ime koje je napisao na papiru.

Kako je rekao, to je Vivijan.

Ovaj detalj je dodatno privukao pažnju javnosti jer je video snimljen samo nekoliko trenutaka pre nego što se atmosfera na događaju potpuno promenila.

Donald Tramp i Melanija Tramp na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Pucnjava prekinula glamurozno veče

Večera dopisnika Bele kuće, tradicionalno okupljanje političara, novinara i javnih ličnosti, ove godine je naglo prekinuta zbog pucnjave u hotelu Vašington Hilton. Prema izveštajima američkih medija, napadač je pokušao da prođe kroz kontrolni punkt Tajne službe naoružan višestrukim oružjem.

Jedan agent Tajne službe je pogođen, ali ga je njegov zaštitni prsluk spasao od teških povreda. Napadač je savladan, a Donald Tramp, Melanija Tramp, potpredsednik DŽ. D. Vens, Karolina Levit i drugi zvaničnici su evakuisani na sigurno.

