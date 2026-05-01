Mnogi su širom Srbije iskoristili lepo vreme za tradicionalno roštiljanje Prvog maja na otvorenom. Sunčani uslovi omogućili su boravak u prirodi i pripremu hrane na žaru, što je za većinu nezaobilazan deo ovakvih dana.

Stručnjaci, međutim, podsećaju da uz meso sa roštilja ne treba zaboraviti ni svežu zelenu salatu. Ona može doprineti ublažavanju štetnih efekata koji nastaju prilikom pečenja hrane na veoma visokim temperaturama, uključujući i potencijalno kancerogene supstance.

Treba imati u vidu da prvomajski obroci često znaju da budu prilično obilni i teški za varenje. Veće količine masnog mesa, kombinovane sa hlebom, prilozima i pićem, mogu opteretiti želudac i izazvati osećaj nadutosti ili tromosti. Zbog toga se preporučuje umerenost, sporije uživanje u hrani i kombinovanje sa lakšim namirnicama kako bi se organizam lakše izborio sa bogatom trpezom.

Ukoliko dođe do nelagodnosti, postoje jednostavni načini da se tegobe ublaže - evo koje namirnice vam mogu pomoći da umirite želudac i olakšate varenje:

1. Soda bikarbona

Kašičica sode bikarbone pomoći će vam da se rešite mučnine izazvane prejedanjem. Razmutite je u malo vode i popijte. Neverovatno je efikasna.

2. Čaj od maslačka

Kod nadutosti i tegoba izazvanih prekomernim unosom hrane, obično pomažu blagi čajevi, poput onog od kamilice. Međutim, još delotvorniji je od korena maslačka. Popijte šolju čaja i nežno masirajte stomak kružnim pokretima.

3. Limun i topla voda

Sveže isceđen limunov sok ako se pomeša sa čašom tople vode imaće blagotvorno dejstvo na stomak i pospešiće varenje. Na taj način ćete se osloboditi i nadutosti i eventualo gasova koje može meso da izazove.

