Slušaj vest

Oni koji su rešili da urane za Prvi maj i ceo ga provedu napolju, susrešće se sa problemom hladnog pića, odnosno pića koje će se vrlo brzo ugrejati bez frižidera. Kako nemaju svi prenosni hladnjak, donosimo vam metode kako ohladiti piće u prirodnim uslovima. Nema potrebe da vam toplo pivo ili sok pokvare raspoloženje, a uz ove trikove vaše piće će biti hladno.

Hladno piće uz pomoć čarape i vetra

1. Kupite svoje omiljeno piće u flašici jer staklo najbolje reaguje na vetar.

2. Postavite flašicu u jednu čarapu, najbolje pamučna. Uzmite mušku čarapu jer su one veće i duže tu može stati do litar tečnosti.

3. Rashladite piće tako što ćete ga potpuno pokvasiti unutar čarape. Možete ga umočiti u vodu ili pustiti mlaz iz česme - na vama je, samo se potrudite da bude potpuno mokro. Ostavite čarapu napolju 20-30 minuta, na mestu na kojem će moći da bude na udaru vetra, što jači vetar, to hladnije pivo. Najbolje je da ga okačite na ogradu ili granu, međutim ova metoda neće biti ekasna po vrlo toplom danu.

Foto: Triocean / Alamy / Profimedia

Hlađenje uz pomoć vode

1. Ako ste odlučili da praznike provedete pored reke, jezera ili možda čak mora ova metoda je idealna za vas, a možete koristiti flašice i limenke po izboru. Za ovaj metod ne morate da koristite čarapu, ali ona će vam pomoći da se pivo što pre rashladi. Stavite flašu piva ili soka u čarapu ili stavite u vodu. Budite sigurni da je pivo pričvršćeno za nešto ili smestite flašu među kamenje, da ga ne biste izgubili.

2. Posle 10 minuta proverite da li je vaše pivo dovoljno hladno, jer je ova metoda efkasnija od ostalih.

3. Kad izvadite limenku ili flašicu, skinite mokru čarapu (ako ste je stavljali) i prepustite se uživanju.

Foto: Profimedia

Klikom na link otkrijte 9 pravila za savršen prvomajski roštilj.

So i led

Na ovaj način se veoma brzo mogu ohladiti pića u flašama ili konzervama, ali je problem što morate imati so i led pri ruci.

1. U činiju sipajte vodu i led, a odnos treba da bude pola leda, pola vode.

2. Pospite šaku kuhinjske soli po ledu. Dodavanje soli snižava temperaturu vode, što znači da će se voda rashladiti brže no što bi se inače hladila.

3. Postavite piće u slani ledeni rastvor i brzo promešajte od 2-5 minuta. Mešanjem ćete dodatno ubrzati proces.

Zakopavanje

Ovaj metod je najsporiji od svih, ali najduže može da zadrži nisku temperaturu piva, posebno po vrelom letnjem danu.

Foto: Alexander Löw / Panthermedia / Profimedia

1. Izaberite dobro mesto. Optimalno mesto je u hladovini pored vode, na primer reke ili jezera, što vlažnije zemljište - to bolje. Sledeći izbor je da ih postavite direktno u vodu. Ukoliko niste blizu vode potrudite se da nakvasite zemlju dovoljno da u nju smestite flaše.

2. Iskopajte dovoljno veliku rupu u koju može da stane gajba piva i zatrpajte je do poklopaca. Ostavite čepove slobodne da vam se ne bi uprljao grlić aše.

Što dublje zakopate, to bolje. Pokušajte da nađete velike pukotine, jer će vam to pomoći u procesu

Novine, salvete

Pocepajte novine uzduž pa zatim nakvasite papir. Umotajte novine oko svake flaše ili konzerve i ostavite vodu da isparava i tako ohladi vaše piće.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video: