Recept za čokoladni kolač gotov za 8 minuta: Slatkiš koji se pravi bez kuvanja filova i stajanja kraj šporeta
- Brzi čokoladni kolač pravi se bez kuvanja filova i stajanja kraj šporeta, a gotov je za 8 minuta.
- Smesa se lako priprema od osnovnih sastojaka, pa je recept pogodan i za početnike i za spremanje sa decom.
Iznenadni gosti zvone, a vi u tom trenutku nemate ništa slatko da im ponudite uz kafu? Ne brinite, možete vrlo brzo da napravite slatkiš koji je sočan, mekan i čokoladan.
Priprema je toliko laka da ga možete spremati sa decom, a na kraju ćete dobiti dezert koji izgledom kao da je izašao iz poslastičarnice.
Nema stajanja kraj šporeta i kuvanja filova, za samo 8 minuta dobićete preukusan čokoladni kolač.
Recept za brzi čokoladni kolač koji se topi u ustima:
Sastojci:
250 gr brašna
300 gr šećera
80 gr kakaa u prahu
2 kašičice praška za pecivo
1 kašičica sode bikarbone
prstohvat soli
2 jaja
240 ml mleka
120 ml ulja
2 kašičice ekstrakta vanile
240 ml proključale vode
Priprema:
Zagrejte rernu na 200 stepeni Celzijusovih i pripremite kalupe za mafine ili manje kalupe za kolače, tako što ćete ih obložiti korpicama.
U velikoj činiji pomešajte sve suve sastojke: brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so, a u drugoj, manjoj činiji, lagano umutite jaja, pa im dodajte mleko, ulje i ekstrakt vanile.
Vlažne sastojke ulijte u suve i kratko promešajte, tek toliko da se sastojci sjedine. Na kraju pažljivo dodajte vrelu vodu i lagano promešajte dok ne dobijete jednoličnu, ali prilično retku smesu.
Prespite smesu u kalupe za pečenje i pecite tačno osam minuta na 200 stepeni.
Kolači će biti gotovi kada čačkalica zabodena u sredinu izađe čista.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Čokoladni kolač