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Iznenadni gosti zvone, a vi u tom trenutku nemate ništa slatko da im ponudite uz kafu? Ne brinite, možete vrlo brzo da napravite slatkiš koji je sočan, mekan i čokoladan.

Priprema je toliko laka da ga možete spremati sa decom, a na kraju ćete dobiti dezert koji izgledom kao da je izašao iz poslastičarnice.

Nema stajanja kraj šporeta i kuvanja filova, za samo 8 minuta dobićete preukusan čokoladni kolač.

Recept za brzi čokoladni kolač koji se topi u ustima:

Sastojci:

250 gr brašna

300 gr šećera

80 gr kakaa u prahu

2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

prstohvat soli

2 jaja

240 ml mleka

120 ml ulja

2 kašičice ekstrakta vanile

240 ml proključale vode

Čokoladni kolači Foto: Shutterstock

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 stepeni Celzijusovih i pripremite kalupe za mafine ili manje kalupe za kolače, tako što ćete ih obložiti korpicama.

U velikoj činiji pomešajte sve suve sastojke: brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so, a u drugoj, manjoj činiji, lagano umutite jaja, pa im dodajte mleko, ulje i ekstrakt vanile.

Vlažne sastojke ulijte u suve i kratko promešajte, tek toliko da se sastojci sjedine. Na kraju pažljivo dodajte vrelu vodu i lagano promešajte dok ne dobijete jednoličnu, ali prilično retku smesu.

Prespite smesu u kalupe za pečenje i pecite tačno osam minuta na 200 stepeni.

Kolači će biti gotovi kada čačkalica zabodena u sredinu izađe čista.

VIDEO: Čokoladni kolač