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Paprike u pavlaci važe za omiljenu zimnicu, ali samo jedan pogrešan korak može pokvariti njihovu kremastu strukturu. Otkrivamo jednostavne trikove uz koje će vaša salata ostati savršeno čvrsta, sočna i sveža sve do proleća.

Zbog svoje kremaste teksture, blage kiselosti i osvežavajuće arome, paprike u pavlaci su savršen par uz pečenje, vruć domaći hleb i suhomesnato meze, a jednako lako ukradu šou i kao samostalno predjelo.

Međutim, kod ove zimnice ukus je samo pola posla - izuzetno je važno da paprike sačuvaju čvrstinu i privlačan izgled. Da bi vam svaka tegla ispala besprekorno, obratite pažnju na tri ključna pravila.

Birajte čvrste i mesnate paprike

Tajna dugotrajne zimnice i savršenog zalogaja leži u izboru paprika. Birajte isključivo sveže, zdrave i jedre plodove bez ijedne pege ili oštećenja. Prezrele i mekane paprike obavezno preskočite - tokom stajanja u pavlaci dodatno će omekšati i potpuno izgubiti strukturu.

Suvoća paprika je zlatno pravilo

Nezavisno od toga da li paprike punite sirove, pečene ili pržene, ovo je korak koji direktno odlučuje o teksturi i trajnosti vaše salate. Nakon pranja i čišćenja ili pečenja, ostavite ih da se temeljno ocede - najbolje preko noći, tako što ćete ih okrenuti naopako na papirni ubrus i pokriti čistom krpom.

Zimnica Foto: Shutterstock

Dodajte pavlaku postepeno

Za puniji ukus i savršeno ujednačenu strukturu, kiselu pavlaku dodajte postepeno, uz lagano i nežno mešanje kako bi se svaki komad paprike lepo obložio. Uvek koristite kvalitetniju, gušću kiselu pavlaku sa većim procentom mlečne masti ili mileram.

Ako volite pikantniji karakter, u pavlaku možete umešati prstohvat soli, malo sitno seckanog belog luka ili par kapi sirćeta. Ipak, budite umereni - cilj je samo zagolicati nepce, dok bogat ukus pavlake treba da ostane glavna zvezda.

Sastojci:

1 kg pečenih paprika

500 g kisele pavlake

2-3 čena belog luka

so po ukusu

2 kašike ulja

Priprema:

Pečene paprike očistite i dobro ocedite, pa isecite na trake. Pomešajte s pavlakom, sitno seckanim belim lukom, solju i uljem.

Ostaviti u frižideru nekoliko sati, a najbolje preko noći.

(Kurir.rs/Informer)

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