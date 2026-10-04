3 trika za savršene paprike u pavlaci: Zimnica koja se brzo pravi, a uz ove cake biće duplo ukusnija
- Paprike u pavlaci ostaju čvrste i kremaste samo ako se biraju zdravi, mesnati plodovi bez oštećenja.
- Ključno je da se paprike dobro ocede pre mešanja, jer višak vlage kvari teksturu i trajnost zimnice.
- Pavlaka se dodaje postepeno, uz blago mešanje, a salata se zatim hladi nekoliko sati ili preko noći.
Paprike u pavlaci važe za omiljenu zimnicu, ali samo jedan pogrešan korak može pokvariti njihovu kremastu strukturu. Otkrivamo jednostavne trikove uz koje će vaša salata ostati savršeno čvrsta, sočna i sveža sve do proleća.
Zbog svoje kremaste teksture, blage kiselosti i osvežavajuće arome, paprike u pavlaci su savršen par uz pečenje, vruć domaći hleb i suhomesnato meze, a jednako lako ukradu šou i kao samostalno predjelo.
Međutim, kod ove zimnice ukus je samo pola posla - izuzetno je važno da paprike sačuvaju čvrstinu i privlačan izgled. Da bi vam svaka tegla ispala besprekorno, obratite pažnju na tri ključna pravila.
Birajte čvrste i mesnate paprike
Tajna dugotrajne zimnice i savršenog zalogaja leži u izboru paprika. Birajte isključivo sveže, zdrave i jedre plodove bez ijedne pege ili oštećenja. Prezrele i mekane paprike obavezno preskočite - tokom stajanja u pavlaci dodatno će omekšati i potpuno izgubiti strukturu.
Suvoća paprika je zlatno pravilo
Nezavisno od toga da li paprike punite sirove, pečene ili pržene, ovo je korak koji direktno odlučuje o teksturi i trajnosti vaše salate. Nakon pranja i čišćenja ili pečenja, ostavite ih da se temeljno ocede - najbolje preko noći, tako što ćete ih okrenuti naopako na papirni ubrus i pokriti čistom krpom.
Dodajte pavlaku postepeno
Za puniji ukus i savršeno ujednačenu strukturu, kiselu pavlaku dodajte postepeno, uz lagano i nežno mešanje kako bi se svaki komad paprike lepo obložio. Uvek koristite kvalitetniju, gušću kiselu pavlaku sa većim procentom mlečne masti ili mileram.
Ako volite pikantniji karakter, u pavlaku možete umešati prstohvat soli, malo sitno seckanog belog luka ili par kapi sirćeta. Ipak, budite umereni - cilj je samo zagolicati nepce, dok bogat ukus pavlake treba da ostane glavna zvezda.
Sastojci:
1 kg pečenih paprika
500 g kisele pavlake
2-3 čena belog luka
so po ukusu
2 kašike ulja
Priprema:
Pečene paprike očistite i dobro ocedite, pa isecite na trake. Pomešajte s pavlakom, sitno seckanim belim lukom, solju i uljem.
Ostaviti u frižideru nekoliko sati, a najbolje preko noći.
(Kurir.rs/Informer)
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