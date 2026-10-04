Turski pide je tradicionalni turski specijalitet od mekog testa oblikovanog u čamce koji se peče u peći i puni različitim ukusnim nadevima. Često ga zovu i „turska pica". Ovo jelo osvojilo je Evropu svojim sočnim ukusom. Mi vam donosimo jednostavan recept za njegovu pripremu.

Sastojci

Priprema

U posudi pomešajte brašno, kvasac i šećer, a so stavite po obodu. Dodajte mleko, vodu, ulje i jaje, pa umesite meko tijesto. Ostavite ga da narasta oko sat vremena.

Na malo ulja propržite sitno seckani luk i mleveno meso. Dodajte so, biber i paradajz sos, pa kratko dinstajte. Podelite testo na 6 loptica. Svaku lopticu razvucite u oblik elipse na pobrašnjenoj površini. Prebacite elipse na pleh obložen papirom za pečenje. Na sredinu stavite pripremljeni nadev, a ivice testa savijte ka unutra da dobijete oblik čamca. Pecite u zagrejanoj rerni na 220–250 stepeni oko 15 do 20 minuta dok ivice lepo ne porumene.