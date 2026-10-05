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Subota, 10. oktobar, u astrološkim i numerološkim tumačenjima izdvaja se kao posebno zanimljiv datum. Dve desetke daju mu naziv "datum ogledala", dok Mlad Mesec u Vagi simbolično donosi priču o novim počecima, odnosima, ravnoteži i odlukama. Evo kako se prema ovim verovanjima pravilno postavlja želja i šta bi trebalo izbegavati.

Neki datumi jednostavno privuku više pažnje, a 10.10. je jedan od onih koje ljubitelji numerologije posebno izdvajaju. Broj 10 u sebi spaja završetak jednog ciklusa i početak novog, pa se u numerološkim tumačenjima često povezuje sa promenom, samostalnošću i pokretanjem stvari sa mrtve tačke. Kada se pojavi u obliku 10.10. - ovaj simbolički efekat dodatno se naglašava.

Stiže mlad Mesec u Raku Foto: Shutterstock

Ove godine datum pada u subotu, a dodatnu pažnju privlači činjenica da se u tom periodu događa i Mlad Mesec u Vagi. U astrološkoj simbolici, Mlad Mesec predstavlja novi ciklus i trenutak kada se postavljaju namere za ono što želimo da gradimo u narednom periodu. Vaga se, sa druge strane, povezuje sa odnosima, ravnotežom, dogovorima, pravdom, ličnim granicama i donošenjem odluka. Zbog toga se 10.10. u ovakvim tumačenjima vidi kao zanimljiv trenutak za postavljanje želja koje se tiču upravo tih oblasti.

mlad mesec Foto: Profimedia

Kako pravilno da zamislite želju?

Ako želite da iskoristite simboliku ovog datuma, najvažnije je da želju ne formulišete kao nešto nejasno.

Umesto: "Želim da budem srećna" pokušajte konkretnije: "Želim da u svoj život privučem odnos u kojem postoji poštovanje, mir i međusobno razumevanje" ili: "Želim da pronađem posao u kojem ću biti cenjena, dobro plaćena i zadovoljna onim što radim."

Ideja je da želja bude jasna, pozitivno formulisana i usmerena na ono što želite, a ne na ono čega se plašite. Ako vam je cilj ljubav, nemojte želeti da se konkretna osoba "vrati po svaku cenu". Ako želite novac, nemojte se fokusirati samo na strah od dugova. Ako želite promenu posla, nemojte zamišljati otkaz kao jedini izlaz. U simboličnom ritualu mnogo je važnije da znate šta zapravo želite da promenite.

Jedna stvar je posebno važna

Pre nego što zamislite želju, zastanite na nekoliko minuta. Isključite telefon, pronađite mirno mesto i razmislite šta vam je zaista važno. Ne šta drugi očekuju od vas, već šta biste vi želeli da se promeni. Zatim želju izgovorite ili zapišite u jednoj kratkoj rečenici. Možete zatvoriti oči i zamisliti kako izgleda vaš život kada se ta promena već dogodila.

Kako se osećate? Gde ste? Sa kim ste? Šta radite? - Što je slika konkretnija, lakše ćete je pretvoriti u stvaran cilj i konkretne korake.

Mlad Mesec u Vagi donosi sudbinske promene Foto: Shutterstock

A šta nikako ne treba raditi?

Ako pratite simboliku 10.10. i Mladog Meseca, postoji nekoliko stvari koje se tradicionalno ne preporučuju. Ne postavljajte želju iz straha: "Samo da ne ostanem sama" nije isto što i „Želim odnos u kojem se osećam voljeno i sigurno". Ne pokušavajte da kontrolišete drugu osobu. Želja može biti usmerena na vaš život, odluke i ono što želite da privučete, ali ne možete znati niti kontrolisati tuđe izbore. Ne nabrajajte desetine želja odjednom. Izaberite jednu ili nekoliko najvažnijih stvari koje zaista želite da pokrenete.

Ne pretvarajte želju u zamenu za akciju. Ako želite novi posao, pošaljite prijavu. Ako želite više novca, napravite plan. Ako želite bolji odnos, razgovarajte. Simbolika datuma može biti motivacija, ali stvarna promena dolazi kroz odluke i postupke.

Zašto baš Vaga?

Mlad Mesec u Vagi dodatno daje ovom datumu temu ravnoteže.

Vaga Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Vaga u astrologiji predstavlja odnose sa drugim ljudima, partnerstvo, diplomatiju i potrebu da se pronađe balans između sopstvenih potreba i potreba drugih.

Zato je ovo, prema astrološkim tumačenjima, zanimljiv trenutak za pitanja poput: Gde previše popuštam? Gde ne postavljam granice? Koji odnos više ne donosi ravnotežu? Šta želim da promenim u ljubavi, poslu ili porodici? Šta konačno želim da izaberem za sebe? Upravo zbog toga se energija ovog Mladog Meseca često povezuje sa novim odlukama u partnerskim odnosima i sa potrebom da se život vrati u ravnotežu.

Mali ritual za 10. oktobar

Ako volite ovakve rituale, ne treba vam ništa posebno. U subotu uveče pronađite nekoliko minuta mira. Uzmite papir i napišite jednu želju kao da govorite o budućnosti koju želite da izgradite.

Broj 10 Foto: Roman Budnikov / Panthermedia / Profimedia

Na primer: "Biram mir, stabilnost i odnos u kojem mogu da budem ono što jesam." Pročitajte je polako, zatim nekoliko minuta zamislite kako izgleda život u kojem je ta želja ostvarena. Na kraju napišite jedan konkretan korak koji možete da napravite već naredne nedelje. To može biti telefonski poziv, prijava za posao, važan razgovor, odluka da postavite granicu ili nešto sasvim malo, ali konkretno. Jer najbolja simbolika svakog novog početka jeste upravo to - da se posle želje napravi prvi korak.

10. oktobar posmatrajte kao početak, a ne kao čaroliju

Datum ogledala, numerološka simbolika broja 10 i Mlad Mesec u Vagi mogu biti lep povod da zastanete i razmislite o tome šta zaista želite. Ne postoji naučni dokaz da određeni datum može magično da ispuni želju. Ali ritual može imati ličnu vrednost ako vas natera da jasno definišete cilj, napravite plan i konačno uradite nešto što dugo odlažete. Zato, ako ćete 10.10. zamisliti želju, neka ona ne bude samo misao koju ćete zaboraviti čim prođe ponoć.

Neka bude odluka.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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